Indiana v NBA překvapila Philadelphii a potvrdila skvělý vstup do sezony

Basketbalisté Philadelphie Sixers teprve podruhé v sezoně NBA našli přemožitele. Doma podlehli 126:132 Indianě, která patří k nejpříjemnějším překvapením a po sedmé výhře se dělí o třetí místo Východní konference. V úterních zápasech, které se rovněž počítají do nové pohárové soutěže, neuspěl z favoritů ani Dallas, jenž podlehl New Orleans 110:131. Naopak obhájce titulu Denver vyhrál nad trápícími se Los Angeles Clippers 111:108.

Indiana se ve Philadelphii představila už v neděli, kdy prohrála 126:137. Z této porážky se ale Pacers poučili, a to zejména na doskoku. Zatímco před dvěma dny dovolili Sixers 23 útočných doskoků, tentokrát jich bylo jen pět a body z druhých šancí Sixers chyběly.

"Na tréninku jsme dělali cvičení na doskoky, přestože je to často noční můra trenérů, jelikož při tom hrozí, že se někdo zraní. Ale vyplatilo se to," řekl kouč Indiany Rick Carlisle. Indianu táhl Tyrese Haliburton, který nasbíral 33 bodů, 15 asistencí a 7 doskoků. Obi Toppin přidal 27 bodů a pomohli i náhradníci, kteří přehráli lavičku Philadelphie.

Sixers se tradičně opírali o nejužitečnějšího hráče minulé sezony Joela Embiida, který měl 39 bodů a 12 doskoků. Tyrese Maxey, jenž dal Indianě v neděli 50 bodů, přispěl 27 body a De'Anthony Melton třiceti. Velkou část těchto bodů dali všichni tři z trestných hodů, dohromady proměnili všech 34 pokusů.

"Věděli jsme, že je tento zápas ještě důležitější, protože se počítá i do turnaje. Já nikdy nehrál play off a tohle je moje první možnost bojovat o trofej, takže to beru velmi vážně. A také jsem dosud nikdy Philadelphii neporazil, takže o to větší mám důvod k radosti," řekl Haliburton.

Další zápasy

Los Angeles Clippers byli blízko, aby utnuli sérii porážek. Ještě dvě a půl minuty před koncem vedli na palubovce Denveru, jenže v koncovce si nepohlídali prostor pod košem a Nikola Jokič s Aaronem Gordonem zařídili Nuggets vítězství. Clippers prohráli pošesté za sebou, ani 35 bodů Paula George jim nestačilo. Jokič nasbíral 32 bodů, 16 doskoků a 9 asistencí.

Dallas po dobrém vstupu do sezony propadl v New Orleans. Prohrával už o 33 bodů, až v závěru manko snížil. Nepomohl ani Luka Dončič, který minul 11 ze 16 střel, nasbíral 8 ztrát a dal jen 16 bodů. "Špatný den. V sezoně se hraje 82 zápasů a je jasné, že někdy to prostě bude špatné. To se dnes stalo nám. Nic víc. Příště to bude lepší," řekl Dončič. Pelicans zastavili sérii pěti porážek, nováček Jordan Hawkins byl s Brandonem Ingramem nejlepším střelcem týmu s 25 body.

Minnesota podruhé během tří dnů vyhrála na palubovce Golden State a po triumfu 104:101 si připsala už sedmou výhru v řadě a je druhá v tabulce Západní konference. Warriors chyběl hlavní střelec Steph Curry, navíc už ve druhé minutě přišli o další dvě hlavní postavy Draymonda Greena a Klaye Thompsona, kteří byli po roztržce vyloučeni.

Šanci tak dostali další hráči a nejlépe ji využil nováček Brandin Podziemski, který si 23 body vytvořil osobní rekord v NBA. Minnesotu táhl Karl Anthony Towns s 33 body.

