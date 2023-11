Warriors prohráli už páté utkání v řadě, sérii sedmi výher v NBA naopak drží Miami

Basketbalisté Golden State Warriors v oslabené sestavě bez Stephena Curryho a Draymonda Greena podlehli své hale Oklahomě 109:128 a prohráli v NBA už páté utkání za sebou. Naopak už sedmou výhru v řadě uhrálo ve čtvrtek Miami. Poslední finalista doma zvítězil 122:115 nad Brooklynem, Jimmy Butler k tomu pomohl 36 body.

Warriors jako nejúspěšnější tým poslední dekády začal sezonu šesti výhrami z úvodních osmi zápasů. Od té doby už ale jen prohrává. Zvláště když mu ze sestavy kvůli zranění vypadl nejlepší střelec týmu Curry. Navíc v minulém utkání předvedl zápasnický chvat Green a dostal zákaz startu ve třech zápasech. A v pátek se navíc nedařilo ani střelci Klayi Thompsonovi, který trefil jen jedinou z 10 střel.

Thunder toho využili a už v první čtvrtině si vytvořili náskok 15 bodů. Warriors sice do poločasu snížili až devatenáctibodovou ztrátu na sedm bodů zásluhou Andrewa Wigginse a Daria Šariče a ve třetí části se dokonce přiblížili na rozdíl jediného bodu, ale pak hosté šňůrou 8:0 znovu odskočili a pohlídali si vítězství. Shai Gilgeous-Alexander ho řídil 24 body, náhradník Isaiah Joe přidal 23 bodů.

Miami kvůli zranění postrádá hráče základní sestavy Tylera Herroa, ale na jeho výkonech to není znát, jelikož šanci dobře využil Duncan Robinson. Tentokrát trefil šest trojek a spolu s Butlerem táhli Heat za další výhrou. Klub zažívá nejdelší vítěznou sérii od ledna 2018.

Miami zápas rozhodlo v závěru poločasu, kdy kvůli faulům musel ze hry klíčový hráč Brooklynu Cameron Johnson. Heat to využili ke šňůře 14:0 a obratu skóre z minus šesti na plus osm bodů. "Ta jejich šňůra před poločasem to rozhodla. Ztratili jsme momentum zápasu. Z toho se musíme poučit, že je třeba poločas dohrát," řekl trenér Brooklynu Jacque Vaughn.

