Nymburk porazil Ústí nad Labem a po loňském nezdaru opět vyhrál základní část

Basketbalisté Nymburka vyhráli základní část NBL. Bývalí šampioni porazili v posledním kole doma Ústí nad Labem 89:83 a uhájili první místo před opavskými obhájci titulu. Slezané v repríze loňského finále zvítězili v Děčíně 71:68 a za Středočechy zůstali druzí jen vinou horší bilance ze vzájemných zápasů. Oba lídři soutěže mají po 22 kolech na kontě 17 vítězství proti pěti porážkám.

Děčín prohrál podruhé za sebou a skončil o jednu výhru čtvrtý za severočeským rivalem z Ústí nad Labem. Slunetě v Nymburce skončila letošní neporazitelnost a pětizápasová ligová vítězná série.

Na nymburské výhře se 29 body podílel Ondřej Sehnal. Středočeši ve třetí čtvrtině ztratili třináctibodové vedení a dokonce o čtyři prohrávali, koncovku ale zvládli lépe. Hosty táhl s 22 body nejlepší střelec soutěže Ty Nichols.

"Dnes jsme nehráli náš nejlepší zápas, o to je ta výhra cennější. Dokázali jsme zvládnout zápas, ve kterém se nám nedařilo a ve kterém jsme se potýkali s frustrací a emocemi. To se nám v této sezoně zatím moc nedařilo," konstatoval kouč Nymburka Francesco Tambelini. "Zakončit základní část na prvním místě není něco, co bychom měli teď slavit, ale je to určitý úspěch, kterého jsme společně dosáhli a kterého si můžeme vážit a ocenit ho," dodal.

Další výsledky NBL

S pěti výhrami za sebou nově drží nejdelší aktuální šňůru úspěchů Pardubice, byť pražského soupeře z USK dnes udolaly až po prodloužení 79:75. Na šestý tým tabulky se Východočeši dotáhli a vyrovnanou bilanci 11-11 s nimi má také Kolín po porážce 74:83 v Ostravě. Před trojicí týmů uzavírajících nově vzniklou nadstavbovou skupinu A1 se udrželo Brno po výhře 83:65 nad poslední Slavií.

Ve skupině A2 půjdou do bojů o zbylá dvě místa v předkole play off z první příčky Ostravané. Posunuli se před nováčka z Písku, který utrpěl už osmou ligovou porážku za sebou v domácím utkání s Olomouckem (83:93) a nyní má před Hanáky náskok jediného vítězství. Slavia je se ztrátou čtyř výher největším adeptem na účast v baráži.