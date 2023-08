Když po mně něco trenér chce, snažím se to dělat co nejlépe, řekl Böhm po Makedonii

Pivot David Böhm (22) pomohl 13 body, čtyřmi doskoky a jednou asistencí k vítězství českých basketbalistů nad Severní Makedonií 94:82. Zařadil se mezi úspěšné střelce z dálky. Tým kouče Diega Ocampa si pomohl 16 trojkami a hráč USK Praha trefil tři z nich. Nakonec ale dvě výhry ze tří zápasů k postupu do semifinále nestačily a Češi místo do Gliwic, kde by v předkvalifikaci dál živili naději na účast na olympijských hrách, zamíří ve středu z Tallinnu domů.

Češi potřebovali Severní Makedonii jakýmkoli výsledkem porazit, aby před duelem Izraele s Estonskem mohli vůbec doufat. "Do zápasu jsme šli s tím, že ho musíme vyhrát. Věděli jsme, jaká je postupová matematika a že je tento zápas klíčový. Hlavní bylo zastavit jejich elitního rozehrávače TJ Shortse, který je opravdu kvalitním hráčem. Myslím, že jsme dodrželi herní plán, i když nám dal docela dost bodů," řekl novinářům Böhm.

Češi ale střelami z dálky drželi od soupeře odstup. "Určitě nám jich dali hodně. Dlouho jsem neměl tolik trojek co dneska. Myslím, že to byl jejich herní plán, že nás chtěli zastavit hlavně vevnitř," řekl Böhm. Češi zlomili zápas na přelomu druhé a třetí čtvrtiny, kdy pasáž hry ovládli 30:8.

Statistiky utkání. Livesport

"Věděli jsme, že když tam budou volné střely, tak jak říká kouč i všichni hráči, musíme střílet. Postupně to tam padalo a pak už jsme věděli, že máme na to si vytvořit kvalitní střely. Makedonci nás vůbec nepouštěli do nájezdu a nechávali nám tím prostor na volné střely. Pro nás bylo hodně důležité věřit si v těch střelách a přijímat je," řekl.

Shorts dal sice 27 bodů, ale zůstal v týmu Severní Makedonie se svým výkonem osamocený. "Mockrát jsem takového hráče nebránil. Je hrozně rychlý a nepříjemný, ale nejvíc mě překvapilo to, jak přihrává, protože taková kombinace s takovým přehledem, jaký on má, na to je radost se dívat," prohlásil.

Skupina byla skutečně těsná. Livesport

Böhm je v týmu jedním ze šesti hráčů, kteří při řadě absencí opor i omlazení kádru oproti loňskému EuroBasketu v Praze a Berlíně pod novým koučem Ocampem dostali příležitost. "Jako jeden z hráčů té nové vlny, která teď přišla, z toho mám dobrý pocit. Pro mě je to hrozně dobrá zkušenost a příležitost být součástí týmu, který toho tolik dokázal. Je skvělé zažít, jak ten tým funguje. Každý trénink, každý zápas je pro mě super příležitost něco se naučit," prohlásil Böhm.

Za odehrané minuty na takovém turnaji je rád. "Když po mně něco trenér chce, snažím se to dělat co nejlépe. Dnes to byl lepší zápas a věřím, že příště bude ještě lepší," dodal Böhm.