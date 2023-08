Z Ocampova výběru pro olympijskou předkvalifikaci vypadli Bálint, Husták a Švec

Z kádru české basketbalové reprezentace na olympijskou předkvalifikaci v Tallinnu a Gliwicích vypadli nemocní Richard Bálint (20) s Ondřejem Hustákem (19) a do dvanáctky nominovaných se nevešel ani Ondřej Švec (20). Pivoti Martin Kříž a Martin Peterka, kteří kvůli zraněním vynechali nedělní zápas proti Belgii na turnaji v Brně, ve výběru kouče Diega Ocampa nechybí.

"Husták byl během přípravy nemocný a zraněný. Bálintovi nebylo dobře teď na turnaji v Brně, kde už nemohl hrát druhý zápas, i když se snažil být s námi aspoň na lavičce, ale do hry to nešlo," řekl Ocampo po dnešní přípravě v Praze na Královce, kde si jeho tým zatrénuje ještě ve čtvrtek ráno před odletem.

V nominaci musel nástupce kouče Ronena Ginzburga oželet zkušené pivoty Patrika Audu a Ondřeje Balvína a je rád, že Kříž s Peterkou budou k dispozici. "Martin Peterka má problém s ramenem, ale trénuje i s bolestí. Zatím nemohl moc střílet, protože je to na pravé ruce, ale věřím, že bude hrát a bude stoprocentně připravený. Martin Kříž měl zraněnou nohu, také do toho šel s bolestí. Jsem na ně pyšný, že si na nic nestěžují a trénují," uvedl Ocampo.

Z třináctky hráčů, kteří dnes trénovali, se do Estonska nevydá dvacetiletý rozehrávač USK Praha Švec. "Jsem velmi rád, že tu s námi byl. Je to určitě nadějný hráč, který se ve svém věku může ještě hodně zlepšovat. Teď s námi nepojede, ale doufám, že v budoucnu s námi bude víc," řekl Ocampo.

Už pro turnaj v Brně minulý týden vypadl zraněný Ondřej Hanzlík, do přípravy se kvůli zraněním vůbec nezařadili Jaromír Bohačík a James Karnik.

V kádru pro předkvalifikaci má Ocampo šest hráčů, kteří loni startovali na EuroBasketu v Praze a Berlíně - jediného českého zástupce v NBA Víta Krejčího z Atlanty, kapitána Vojtěcha Hrubana, Ondřeje Sehnala, Tomáše Kyzlinka, Kříže a Peterku. Hruban, Kříž a Peterka byli i v roce 2019 u tažení za šestým místem na mistrovství světa v Číně, Peterka se Sehnalem se představili předloni na olympijských hrách v Tokiu.

Naopak trio Matěj Svoboda, Spencer Svejcar a Michal Kozák čeká po přípravných zápasech soutěžní premiéra.

Český tým se ve čtvrtek přesune do Tallinnu, kde jej v sobotu od 15:00 SELČ čeká vstup do turnaje ve skupině A proti domácímu Estonsku. O den později se ve stejný čas utká s Izraelem a v úterý také od 15:00 se Severní Makedonií. První dva celky postoupí do semifinále, v kterém se utkají v Gliwicích s úspěšnými týmy ze skupiny B, kterou tvoří domácí Polsko, Portugalsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina.

Nominace českých basketbalistů na olympijskou předkvalifikaci v Tallinnu a Gliwicích (12.-20. srpna):

Rozehrávači: Vít Krejčí (Atlanta/NBA), Viktor Půlpán (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk),

křídla: Vojtěch Hruban (Cholet/Fr.), Tomáš Kyzlink (Limoges/Fr.), Spencer Svejcar (Nymburk), Matěj Svoboda (Děčín),

pivoti: Šimon Puršl (Opava), David Böhm (USK Praha), Martin Kříž (Nymburk), Michal Kozák (Zwolle/Niz.), Martin Peterka (Braunschweig/Něm.).