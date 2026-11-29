"Je to škoda, protože z naší strany to byl dobrý zápas. Spadly nám tam i dva šťastné odrazy, ale na to se hokej neptá. Dokázali jsme se do duelu vrátit a bojovali jsme. Plzeň byla v koncovce o kousek šťastnější a my jsme bohužel prohráli," hodnotil Blümel porážku na klubovém webu.
Sparťanský útočník si sice připsal tři kanadské body za gól a dvě asistence, ale ve zraněními zdecimovaném kádru zůstal s povedeným výkonem ozdobeným osmi střelami prakticky osamocen.
"Samozřejmě to nějakým způsobem cítím. Snažím se však v každém zápase hodně střílet a tlačit se do brány. Někdy má člověk čtyři střely, jindy osm. Pokouším se hrát na obě strany kluziště, vytvářet šance pro spoluhráče i pro sebe a doufat, že to tam bude padat," zhodnotil šestadvacetiletý reprezentant osobně povedené střetnutí.
Při hodnocení pochválil také zaskakující spoluhráče. "Kluci, kteří byli povolaní, to zvládli skvěle a výborně zaskočili. Bohužel nám chybí spousta hráčů, kteří patří k lídrům týmu, ale takový je hokej. Kluci, co za nás přišli hrát, tam nechali úplně všechno a odvedli dobrý výkon," uvedl Blümel, jenž emotivně slavil třetí gól spolu s téměř 16 tisíci diváky v zaplněné hale.
"Ani to nebylo tolik o samotné oslavě, spíš jsem chtěl fanouškům poděkovat, že přišli. Naše výkony jsou momentálně nahoru dolů, nedaří se nám podle představ, a přesto přijde patnáct tisíc lidí. Navíc když otočíte zápas z 0:2 na 3:2, emoce z vás prostě vytrysknou. Zpětně mě mrzí jen to, že jsme to nedotáhli do vítězného konce," vrátil se k hořkému výsledku utkání bývalý hráč Dallasu a Bostonu.
Extraliga pokračuje v rychlém tempu a již ve čtvrtek se Sparta představí na ledě druhého týmu v tabulce soutěže Třince. "Musíme hrát přesně tak, jako jsme hráli dneska, a opakovat to v každém zápase. Nesmíme si vzít ani vteřinu volna, ale makat naplno. Věřím, že to zlomíme a postupně se začnou vracet i zranění kluci," uzavřel šestadvacetiletý forvard.