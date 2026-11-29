LIVE: Liberec hostí ve šlágru kola Pardubice. Ukončí Sparta sérii porážek doma s Plzní?
Hokejová extraliga má v neděli na programu už 24. kolo. Jeho šlágrem je souboj sedmého Liberce a druhých Pardubic, které mohou v případě třineckého zaváhání poskočit do čela tabulky. Právě Oceláři čelí v roli hostujícího týmu Mladé Boleslavi, jež naposledy ukončila sérii čtyř po sobě jdoucích porážek. Stejnou negativní bilanci nechce zaznamenat Sparta, na jejímž ledě bude bojovat o body Plzeň. Hrát se bude současně na sedmi stadionech. Průběh všech zápasů můžete sledovat živě na Livesport.cz.
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