"Ty dva body jsou pro nás hrozně cenné. Zvlášť po minulém zápase, kdy to z naší strany byl absolutní horor. Pořád jsou to dva body proti Spartě, která má svoji sílu, takže jsme za ně rádi," řekl po utkání Abdul novinářům.
Ani v pátek nebyl vítkovický start do zápasu přesvědčivý, ale Pražané své příležitosti nevyužili. A Ostravané se postupně nadechli.
"Začátek byl trochu vlažnější. Určitě na tom musíme pracovat, protože kdyby nás tam skvěle chytající Hrášek (Hrachovina) nepodržel, Sparta mohla jít do vedení a mohlo se to vyvíjet úplně jinak," připustil Abdul.
Souhru Vítkovic mohly ovlivnit i rošády v sestavě, ve které ze zdravotních důvodů několik hráčů scházelo. "Myslím, že v takovém složení jako dneska jsme ještě nehráli. Během zápasu se to dost rotovalo, ale jsme profíci. Kam nás trenéři dají, tam musíme hrát. Nám chyběly nějaké opory, Spartě taky, ale oni pořád mají i tak velkou kvalitu. Pro nás jsou dva body dobré," prohlásil Abdul.
Vítkovický útočník v aktuální sezoně zatím není tak produktivní, jak v posledních letech bývalo zvykem. Šest bodů v 18 utkáních je zatím pod jeho možnosti a zvyklosti. Zodpovědnost za výsledek ale vzal na sebe a po gólu v normálním čase rozhodl i nájezdy švihem do horního růžku.
"Často se mi stává, že si řeknu, že něco udělám, ale potom to v ten moment změním, a ono to pak dopadne špatně. Dneska jsem od prvního momentu věděl, co udělám. To jsem taky udělal a spadlo to tam," řekl Abdul.