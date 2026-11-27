Třinec – Pardubice (17:00 + audiokomentář)
Oceláři v úterý vyhráli v Hradci Králové, proti úřadujícímu šampionovi se budou v odvetě dubnového finále snažit ukončit sérii tří porážek. V 10. kole vyhrály Pardubice doma 5:4 v prodloužení, když nejprve 16 sekund před koncem základní hrací doby vyrovnal při hře šest na čtyři Peter Čerešňák a poté v čase 62:57 rozhodl Jan Mandát.
"Připravujeme se na každý zápas stejně a vždy chceme vyhrát. Sedneme si, uděláme poradu, koukneme se, co by na ně mělo platit, a pokud každý odvede výkon, jaký má, tak věřím, že doma zápas zvládneme," řekl třinecký útočník Daniel Kurovský. "Pardubice mají kvalitní kádr, ale jak jsem řekl, připravujeme se na něj stejně jako na každého jiného soupeře," podotkl Kurovský.
Vítkovice – Sparta Praha (17:30 + audiokomentář)
Zatímco Třinec a Pardubice si užívají vydařený vstup do sezony, Vítkovice se trápí. Ostravané jsou dvanáctí s náskokem dvou bodů na poslední Olomouc. Naposledy prohráli 1:8 v Pardubicích. Teď se utkají se Spartou, kterou čeká poslední ze série čtyř venkovních zápasů. Po výhře v Českých Budějovicích prohrála v Pardubicích i v Brně.
"Za posledním utkáním musíme udělat tlustou čáru a těšit se na další zápas," řekl vítkovický obránce Patrik Demel. Pražané na tom jsou stejně. "Naposledy jsme začali špatně a celkově nebyl náš výkon dobrý. Pozitivní byla snad jen poslední třetina, ale to je málo," uvedl kapitán Sparty Filip Chlapík.
Kladno – Karlovy Vary (18:00 + audiokomentář)
Třetí Kladno přivítá na svém stadionu Karlovy Vary a bude usilovat o vylepšení bilance před svými fanoušky. Rytíři doma dvakrát za sebou prohráli a více bodů zatím získali venku. "Je pravda, že doma to zatím není ono. Bavili jsme se o tom a musíme najít cestu, jak z domácího prostředí udělat opravdu domácí prostředí. Zatím to tak není. Sezona je ale dlouhá a doufám, že to otočíme a začneme doma hrát hokej, jaký chceme hrát," řekl asistent trenéra Tomáš Plekanec.
Plzeň – Kometa Brno (17:30 + audiokomentář)
O čtyři body méně než Kladno dosud získala čtvrtá Plzeň, kterou čeká souboj s Brnem. Západočeši v soubojích s Kometou čtyřikrát za sebou bodovali, jen jednou ale vyhráli v základní hrací době. V této sezoně Plzeň již devětkrát hrála prodloužení a v osmi případech získala druhý bod za výhru. "Už třetí sezonu je to podobné. Musíme se hlavně zlepšit v produktivitě, protože příležitosti si vytváříme. Prodloužení nebo nájezdy jsou hlavně dovednostní soutěž. Velkou roli v nich hraje štěstí," řekl brankář Nick Malík.
Litvínov – Mladá Boleslav (17:30 + audiokomentář)
Litvínov stále trápí početná marodka, Severočeši i tak dokázali třikrát za sebou vyhrát a úspěšnou sérii se pokusí protáhnout proti Mladé Boleslavi. "Každý bod je velmi důležitý a měli bychom být vděční, že je dokážeme získávat i venku v takovém složení," řekl litvínovský gólman Matej Tomek po poslední výhře v Olomouci.
Bruslaři naopak čtyřikrát za sebou padli a klesli na předposlední místo tabulky. "Všichni jsou frustrovaní, fanoušci i my hráči, že nám to nejde. Zlomit to ale můžeme jen my sami. Musíme začít hrabat, jezdit, být urputní. K tomu nepotřebujete žádné hokejové umění," uvedl mladoboleslavský útočník Pavol Skalický.
Olomouc – Mountfield HK (18:00 + audiokomentář)
V posledním pátečním utkání nastoupí Olomouc proti Hradci Králové. Čtrnáctí Hanáci sice prohráli pět z posledních šesti zápasů, ve čtyřech ale bodovali a přiblížili se v tabulce k týmům před sebou. S Východočechy ale prohráli čtyřikrát v řadě. Hradec Králové bude usilovat o ukončení série tří porážek.