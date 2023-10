Chci odjet co nejvíc SP na lyžích, v pauzách budu doplňovat snowboard, říká Ledecká

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká (28) zahájí sezonu v listopadu novým sjezdem Světového poháru v Zermattu, uvedla na dnešní tiskové konferenci. Bude to její první závod na lyžích od loňského března. V nadcházející sezoně chce více závodit na lyžích než na snowboardu. Dvakrát operovaná klíční kost, kvůli níž v minulé sezoně stihla jen pár snowboardových závodů, ji už neomezuje.

V minulé sezoně měla Ledecká místo obvyklého nabitého závodního programu kalendář dny zaplněné rehabilitací operované klíční kosti a kondičním tréninkem toho, co mohla posilovat. Přišla o světový šampionát v alpském lyžování i na snowboardu. Jediné závody absolvovala na konci sezony na prkně, v Rogle a Berchtesgadenu skončila druhá a třikrát první. Na lyžích nezávodila vůbec.

Teď se chystá naplno naskočit do lyžařsko-snowboardového kolotoče. "Já se obecně těším na to, že budu zase závodit. Ten rok mi to chybělo, měla jsem absťák," řekla s úsměvem. Přednost budou mít lyže. "Chtěla bych útočit na celkové hodnocení Světového poháru, takže se budu snažit odjet co nejvíce Světových pohárů na lyžích a v pauzách budu doplňovat snowboard," uvedla.

Na sjezdy v Zermattu naplánované na 18. a 19. listopadu se těší. "Pojedeme tam poprvé, bude to pro všechny novinka. Je to zajímavý sjezd, já jsem ho jela jenom jednou na tréninku tři roky zpátky," komentovala Ledecká novou trať.

Do konce kalendářního roku by měla ještě stihnout ještě rychlostní závody ve Svatém Mořici a Val d'Isere, pak se chystá na snowboardový Světový pohár do Davosu. "Tam jsou asi dva dny, tak to zkusíme stihnout. A to už budou Vánoce," poznamenala Ledecká k závodu naplánovanému na 23. prosince.

Letní soustředění tradičně v Řecku

Po zranění klíční kosti se při návratu na lyže, na které se postavila ještě na jaře, potýkala v tréninku se špatnými starty. "Opadly mi ruce, měla jsem takové špejličky místo rukou. To u mě není zvykem, většinou je mám nařachlé," řekla osmadvacetiletá česká reprezentantka. Bolavé místo už je úplně fit, při tréninku na něj nemusí brát ohledy. "Zapojila jsem do své přípravy v gymu i nějaké shyby, kliky. Doháním ty svoje bicáky," dodala Ledecká.

Letní kondiční soustředění absolvovala tradičně v Řecku. Rychlostní disciplíny trénovala s dalším českým lyžařem Janem Zabystřanem v Chile. Tam testovala nové lyže Kästle, na které přešla před minulou sezonou, ale ještě na nich nestihla závodit.

"Nakonec se ukázalo, že mi nejvíc sedí model, na kterém při vývoji spolupracoval můj servisák. To je super, je vidět, že jsme si souzení s Tschuntim (Guntramem Mathisem - pozn. red.). Mám vybraný sektor, ze kterého budeme vybírat nejrychlejší lyže. Ony jsou všechny dost rychlé. Budeme ještě dotestovávat přímo v podmínkách na místě," přiblížila.

Nové prkna pošetřila

Ve středu se vrátila z Itálie, kde byla na snowboardovém kempu. Navzdory problémům se sněhem na evropských ledovcích měla připravený dobrý svah. Nová prkna na něm ale raději nepoužívala. "Teď mi přišla, ale tím, že sněhové podmínky jsou dost mizerné, je tam dost kamení, tak se bojíme, abychom je nepoškrábali. Takže je otestujeme někdy v listopadu, v prosinci," řekla.

Nyní znovu nazuje lyže a před vstupem do SP bude trénovat ve Švýcarsku. Je zvědavá, jak to tam bude vypadat. "Viděli jsme, že na tom Zermattu, kam se teď chystáme, byly hodinové fronty na vlek. Je to jeden z mála ledovců, který je otevřený," posteskla si.

Před startem sezony neví, co čekat. "Vždycky jsem před prvním závodem nervóznější. Ten první závod je zvláštní. Nevím, jak jsem na tom oproti holkám, jak jsou na tom holky. Když se sezona zajede, tak už to moc neřeším. Jezdím z kopce a je to," dodala.