Definitivní sbohem? Brit Murray se potřetí rozloučil s trenérem Lendlem

Britský tenista Andy Murray (36) ukončil třetí spolupráci s trenérem Ivanem Lendlem (63), pod jehož vedením získal v letech 2012-2016 všechny tři své grandslamové tituly a dvě olympijská zlata. Zkušenému Skotovi se letos především na velkých turnajích nedařilo přiblížit k výsledkům z minulosti.

"Ivan mi byl po boku v největších okamžicích mé kariéry a nemohu mu dostatečně poděkovat za to, čeho mi pomohl dosáhnout. Je to jedinečný charakter, jenž rozumí tomu, co je potřeba k vítězství, a za ta léta jsem se toho od něj spoustu naučil," uvedl v prohlášení Murray po ukončení spolupráce, jež trvala od loňského března.

Česká tenisová legenda Lendl podle médií s Murraym kromě grandslamů na turnaje prakticky necestoval. I když se Murray letos dostal v žebříčku nejvýše od operace kyčle v roce 2019, jež mu umožnila pokračovat v kariéře, zaostával za svým očekáváním. Jeho nejlepším letošním grandslamovým výsledkem bylo 3. kolo Australian Open.

"Budu mít na dobu spolupráce s Andym skvělé vzpomínky. Maká tvrdě jako málokdo a sport je díky němu lepší. Přeju mu do budoucna jen to nejlepší," řekl Lendl.

Ostravský rodák, jenž v 80. letech získal osm grandslamových titulů, trénoval poprvé Murrayho v letech 2011 až 2014. Podruhé spojili síly v červnu roku 2016 a spolupracovali do konce roku 2017. Během třetího Lendlova působení postoupil Murray do dvou finále, ale první titul na ATP Tour od roku 2019 nezískal.

Kariérní statistiky britského tenisty. Livesport

Aktuálně 42. tenista světového žebříčku bude letos ještě reprezentovat Británii na finálovém turnaji Davis Cupu. Trénovat ho budou Mark Hilton a Jonny O'Mara.