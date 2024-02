Fernstädtová a Drahoňovský mají parádní stříbro v mixu na SP skeletonistů v Altenbergu

Anna Fernstädtová (27) a Timon Drahoňovský (20) vybojovali nečekané druhé místo v závodě smíšených dvojic na Světovém poháru skeletonistů v Altenbergu. Fernstädtová se předtím blýskla v závodě žen nejrychlejším časem ve druhé soutěžní jízdě a v součtu obou kol skončila patnáctá. Drahoňovský obsadil v závodě jednotlivců 25. místo.

"Bylo to velké překvapení, to asi nikdo nečekal," konstatovala Fernstädtová v nahrávce pro média. Úspěch řadí v kariéře vysoko. "Je to skvělé umístění, je to medaile ve Světovém poháru. Týmový závod je nový, ale medaile je medaile," dodala.

Drahoňovský druhé místo považuje za zatím nejlepší výsledek kariéry. "Pro mě je to první medaile ve Světovém poháru a obecně druhá ve skeletonu. První byla vloni na juniorském mistrovství světa, kde jsem skončil třetí. Tohle je mezi dospělými ve Světovém poháru, ve světové špičce, takže takhle medaile za mě určitě vede. A tím, že Anička je sestřenice, z toho mám asi o chlup větší radost, než kdyby to bylo v individuálním závodě," řekl dvacetiletý reprezentant.

Mezi ženami se bývalá juniorská mistryně světa vrátila po dvou měsících do druhé desítky pořadí, a to navzdory tomu, že se v posledních dvou týdnech vyrovnávala se smrtí otce. Kvůli rozloučení s ním zřejmě vynechá příští týden světový šampionát ve Winterbergu. Informovala o tom na sociálních sítích.

"Táta mě naučil milovat sport, od chvíle, kdy mě ve dvou letech posadil na koně, přes deset let gymnastiky až po skeleton, ale i to, že jsou mnohem důležitější věci," napsala sedmadvacetiletá Fernstädtová.

Do sezony vstoupila desátým místem na olympijské dráze v Číně, pak byla čtrnáctá v La Plagne, ale od té doby končila ve třetí desítce pořadí. I proto, že ji od olympijské sezony 2021/22 limituje cukrovka.

Konečně prolomila sérii

V Altenbergu sérii prolomila. Po prvním kole ještě figurovala na 22. místě, ale ve druhém byla nejrychlejší a polepšila si o sedm příček. "Byl to asi můj nejlepší závod v sezoně kromě té Číny. Jsem spokojená se starty i s jízdami. Top 15 po těch blbých závodech, to může být," pochvalovala si.

Upozornila, že vzhledem k vysokým teplotám neměly všechny závodnice srovnatelné podmínky. "Byl to docela nefér závod. Ty, co startovaly později, prostě měly nejhorší dráhu," konstatovala rodačka z Prahy. Výkon z druhé jízdy proto nepřeceňovala. "Nejlepší čas je super, ale vím, že holky, které byly první druhá po prvním kole, prostě měly horší dráhu. Moc bych to nepočítala, ale jsem ráda, že jsem měla dvě konstantní jízdy. To jsem už dlouho neměla," dodala Fernstädtová.

Spokojení medailisté. Viesturs Lacis

Z vítězství se radovala domácí Němka Tina Hermannová. Světový pohár skončí 21. března v Lake Placid. Vedení v seriálu bude hájit dnes pátá Kimberley Bosová z Nizozemska. Fernstädtová je v průběžném pořadí jednadvacátá.

