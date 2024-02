Davidová byla s 10. místem v mixu dvojic spokojená, Mareček pomýšlel na lepší výsledek

Biatlonisté Markéta Davidová (27) a Jonáš Mareček (23) měli po 10. místě v závodě smíšených štafet na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě odlišné pocity. Zatímco Davidová byla s výkonem spokojená, Mareček si přál lepší výsledek a litoval trestného kola po první střelbě vestoje. Novinářům řekl, že se na něm podepsal i výpadek po prodělaném zánětu dutin.

"Přál bych si, kdyby ten můj výsledek byl lepší. Makula odvedla skvělou práci a to nám zajistilo alespoň to desáté místo," řekl Mareček. "Určitě máme na to, abychom v této disciplíně předváděli daleko lepší výsledky. Myslím, že i pro mě tohle může být dobrý závod, protože když na to mám, tak mi tahle krátká trať relativně svědčí. Bohužel dnes nebyl ten den. Musím být fyzicky i psychicky fit a to teď nejsem," doplnil Mareček.

Rodák z Nového Města na Moravě vstupoval do závodu po výpadku kvůli nemoci. Vynechal stíhací i vytrvalostní závod a zdravotní potíže se na něm projevily. S běžeckým časem spokojený nebyl, navíc musel po úvodní střelbě vestoje na trestné kolo.

"Nevím, co se tam stalo. Měl jsem toho dost. Úplně jsem na to dnes neměl, takže to na té střelbě bylo znát. Je možné, že ten výpadek hrál velkou roli. Těžko se mi to hodnotí. Fakt nevím, čím to bylo, ani kde byly chyby na střelnici," podotkl Mareček.

"Měl jsem nějaké prášky, naštěstí to nesestoupilo do krku, ani nikam blíž. Zůstalo to jen v těch dutinách, ale značně to omezovalo dýchací schopnosti těla, které jsou samozřejmě pro lyžování potřeba. Tělo to také vyčerpalo. Ty dva dny jsem se cítil fakt mizerně," doplnil.

Štafetu držela Davidová, která minula ze čtyř položek jen dvakrát. "Byl to masakr. Z této disciplíny jsem měla trochu strach, ale vlastně to nebylo tak špatné, jak jsem si myslela," řekla Davidová. "V tomhle závodě není ani moc čas si cokoliv uvědomit. Je to tak rychlé, že se člověk nestihne ani nadechnout a už se zase něco děje. Byl to mazec," doplnila.

Díky desátému místu zaznamenali druhý nejlepší český výsledek v historii disciplíny na MS. "Myslím, že to nebyl špatný závod. Desáté místo nezní nějak super dobře, na druhou stranu tyhle štafety prostě nějak jezdit neumíme. Kdyby se dnes udělala analýza a ten závod se rozkouskoval, tak se třeba nepovedla jen jedna položka. Myslím, že to byl dobrý závod," uvedla závodnice z Janova nad Nisou.

Pomohly jí také zkušenosti z exhibice v Gelsenkirchenu, kde se jezdí na konci roku v podobném formátu. "Myslím, že se tam střílí ještě o trošku rychleji. Je to ale i jiné v tom, že se tam nedobíjí a rovnou se jezdí na trestná kola. Je to malinko jiný typ závodu. Myslím, že mi to ale do budoucna nepřijde úplně špatné," řekla Davidová.

Česká reprezentantka absolvovala pátý závod v osmi dnech a věří, že jí ještě zbydou síly do dalšího programu. V sobotu bude startovat ve štafetě žen a o den později pojede závěrečný závod s hromadným startem. "Řešili jsme to s Egilem (Gjellandem – trenérem žen) a trošku jsem dala na jeho úsudek, že by to nemělo hrát roli. Když mi potom řekl, že mám jet, tak jsem neprotestovala," dodala Davidová.