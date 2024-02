Davidová s Marečkem skončili ve štafetě dvojic desátí. Podruhé v historii vyhráli Francouzi

Smíšenou štafetu dvojic na biatlonovém mistrovství světa podruhé v historii vyhrála Francie. V Novém Městě na Moravě zvítězili Quentin Fillon Maillet (31) a Lou Jeanmonnotová (25). Stříbro před 17 610 fanoušky ve Vysočina Aréně vybojovala Itálie, bronzové bylo Norsko. Česká dvojice Jonáš Mareček (23), Markéta Davidová (27) obsadila 10. příčku, o lepší umístění ji připravilo Marečkovo trestné kolo po střelbě vestoje na prvním úseku.

"Hodnotím to středně. Běželi jsme dobře. Myslím, že jsme měli pátý běžák, to je fantastické. Musíme ale trefit více terčů ze zásobníku. Jony to měl jako domácí závodník před fanoušky těžké. Byly tam nějaké blízké rány, ale také chyby. U první stojky si myslím, že udělal něco v poloze. Všechno bylo nalevo. Celkově to byl solidní závod," řekl novinářům trenér Matt Emmons.

Češi se po Marečkově zaváhání propadli až na 22. příčku s padesátisekundovým mankem na čelo. Davidová si ale vedla výborně, na svém prvním úseku dobíjela jen jednou vleže a vytáhla Česko na třináctou pozici. To pak Mareček o jednu příčku vylepšil, i když spotřeboval celkem tři náhradní náboje. Davidové se i napodruhé střelecky zadařilo, minula jen jednou ve stoje, a propracovala se na konec první desítky.

"Myslím, že to nebyl špatný závod. Desáté místo asi nezní nějak super dobře, na druhou stranu tyhle štafety jezdit neumíme. Kdyby se udělala analýza a rozkouskovalo se to, tak se třeba nepovedla jen jedna položka. Jinak si myslím, že to byl dobrý závod," podotkla Davidová.

Společně s Marečkem se postarali o druhý nejlepší český výsledek v historii disciplíny na MS. Lepší byli jen Eva Puskarčíková a Ondřej Moravec při premiéře singl mixu v roce 2019. Na vítěze dnes Češi ztratili zhruba minutu a půl.

"Přál bych si, aby ten můj výsledek byl lepší. Makula odvedla skvělou práci a to nám zajistilo alespoň desáté místo," uvedl Mareček. "Určitě máme na to, abychom v této disciplíně předváděli daleko lepší výsledky. Myslím, že i pro mě to může být dobrý závod, protože když na to mám, tak mi tato krátká trať relativně svědčí. Dnes to ale nebyl ten den," konstatoval.

Světové tituly získávají jen francouzské a norské dvojice. Zatím nejúspěšnější výpravy tohoto šampionátu se dlouho pohybovaly v čele prakticky společně. Rozhodlo se na posledním úseku, kdy Ingrid Landmark Tandrevoldová stejně jako v několika předchozích závodech na tomto MS udělala na stojce tři chyby z prvních pěti ran, a když jí nestačily ani náhradní náboje, musela na trestné kolo. Připravila tím Johannese Thingnese Böa o šanci na 20. světový titul, kterým by vyrovnal rekord Oleho Einara Björndalena.

Jeanmonnotová si v závěrečném okruhu dlouhém jeden a půl kilometru v klidu dojela pro zlato. Do cíle si přivezla náskok 24,6 sekundy před nakonec stříbrnou Itálií, protože před Tandrevoldovou se dostala i Lisa Vitozziová, která jela ve dvojici s Tommasem Giacomelem. Norsko skončilo s odstupem dalších necelých tří sekund třetí, což je jeho nejhorší výsledek v této disciplíně na MS.

V pátek je na světovém šampionátu volný den. Závodní program bude na Vysočině pokračovat v sobotu ženskou a mužskou štafetou.