Salah se bude zotavovat v Liverpoolu, Egypťané ale neztrácejí víru v jeho návrat

Mohamed Salah (31) se kvůli léčbě poraněné podkolenní šlachy vrátí do Liverpoolu. Uskuteční se tak poté, co Egypt v pondělí dohraje poslední zápas skupinové části Afrického poháru národů proti Kapverdám.

Egyptská fotbalová asociace (EFA) potvrdila, že Salah bude pokračovat v léčbě v klubovém prostředí, jak již dříve naznačil manažer Liverpoolu Jürgen Klopp. Egypťané však stále doufají, že by Salah mohl na turnaji nastoupit. "Doufáme, že pokud se dostaneme do semifinále, ještě nám pomůže," uvedla EFA ve svém prohlášení.

Zatím není jasné, jak dlouho bude Salah poté, co si před poločasem čtvrtečního střetnutí s Ghanou přivodil zranění stehenního svalu, mimo hru. Klopp k tomu uvedl: "Ať už bude mimo hru jakkoli dlouho, myslím, že asi každý vidí, že má smysl, aby rehabilitoval s námi nebo s našimi lidmi."

K tomu, zda by Salah mohl během Afrického poháru národů opět nastoupit za Egypt, německý trenér dodal: "Nejsem lékař. Řekl bych, že pokud se Egypt dostane do finále a on bude fit, pak pravděpodobně ano. Proč ne?"

Sám útočník toho o svém zranění příliš neprozradil. "Nejdůležitější je teď mluvit o hře. Naším hlavním cílem je zajistit si postup. Máme zkušené hráče, dobrého trenéra a jasnou vizi. Jsme plně odhodláni odevzdat na turnaji maximum, musíme bojovat a uvidíme, co se stane," řekl Salah před střetnutím s Kapverdami, které si již zajistily první místo ve skupině, přestože jsou nejmenší zemí na turnaji.

Hvězda Liverpoolu zároveň hovořila o tom, že s Egyptem ještě nezískala žádnou trofej – na Poháru národů byla pouze dvakrát druhá. "Vyhrál jsem všechno možné, ale tuto trofej ještě ne. Nějak se to stane, věřím v to a v cokoliv věřím, toho dosáhnu, takže dříve nebo později se to stane. Každý ví, co pro každého fotbalistu znamená vyhrát Africký pohár. V tom posledním a v Gabonu jsme měli smůlu. Hráči mají velkou motivaci turnaj vyhrát. Všichni chceme triumfovat," řekla egyptská opora.