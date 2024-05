Hlavatý mě míčem najde kdekoli, chválil třígólový Krobot. Po záchraně mu spadl kámen ze srdce

Za životní zápas označil pardubický fotbalista Ladislav Krobot (23) domácí utkání předposledního 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu s nováčkem Karvinou. Útočník premiérovým hattrickem v nejvyšší soutěži zařídil Východočechům nejen výhru 4:0, ale zároveň i definitivní jistotu udržení mezi elitou. Na tiskové konferenci prohlásil, že po třetím gólu se cítil jako nejšťastnější člověk na světě.

Krobot zkompletoval hattrick mezi 33. až 54. minutou, mezitím se trefil i Kryštof Daněk. "Určitě to pro mě byl životní zápas. Nikdy předtím jsem v lize nedal ani dva góly (v jednom utkání), vždy to bylo po jednom a teď jsem přeskočil rovnou na tři. Je to nepopsatelný pocit. Myslím si, že když jsem dal třetí gól, byl jsem v tu chvíli nejšťastnější člověk na světě," uvedl Krobot.

Obrovská zásluha podle něj patřila Michalu Hlavatému, jenž mu na dva góly nahrál. "Je to můj malý Bobík. Stačí mi naběhnout kamkoli a vím, že mě najde. Jsem strašně rád, že mě našel hlavně u třetího gólu. Velký podíl dnes patří i jemu," řekl Krobot, jehož tým vyrovnal své nejvyšší vítězství v lize. Stejným poměrem vyhrály Pardubice v dubnu 2021 ve Zlíně.

Krobotovy statistiky proti Karviné. Opta by Stats Perform / Profimedia

Jistota záchrany mu udělala obrovskou radost. "Všem nám spadl obrovský kámen ze srdce. Na začátku nás strašně podržel (brankář) Tonda (Kinský), že to (Ezehovy 'nůžky') vytáhl na břevno. Bůhví, jak by to bylo, kdybychom dostali první gól my," podotkl bývalý mládežnický reprezentant.

"Troufl bych si říct, že po našem prvním gólu to byl skoro bezchybný výkon. Byli jsme jako tým od začátku nastavení tak, že to zvládneme. Netradičně o poločase bylo kolečko, hecovali jsme se. Cítil jsem z týmu obrovskou energii, odměnilo nás to," mínil Krobot, který je se sedmi góly spolu s Tomášem Zlatohlávkem a Daňkem nejlepším střelcem Východočechů v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Poslední utkání ligové sezony na hřišti pražských Bohemians 1905 už může být pro Pardubice spíše formalitou. "Jsem fakt strašně moc rád, že jsme to zvládli. Jet na Bohemku s tím, že musíme bodovat, by bylo strašně těžké. Je to hrozná úleva. Samozřejmě půjdeme pro vítězství, ale na Bohemce nám už o tolik nepůjde," prohlásil Krobot.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Potvrdil, že u týmu po sezoně skončí trenér Radoslav Kováč, jenž by podle spekulací měl převzít Slovan Liberec. "Byla o tom řeč v kabině. Nevím, jak je to dlouho zpátky, ale postavil se před kabinu, což si myslím, že bylo super. Samozřejmě neřekl, kam jde. Řekl, že po sezoně bude konec, ale že teď myslí na Pardubice. Zvládl to suprově. Za práci tady mu děkujeme. Všechny nás posunul, hlavně mladé hráče. Pro ně to byla strašná vzpruha," poznamenal Krobot.

Kováčova situace podle něj mužstvo neovlivnila. "Pan trenér dobře věděl, jak s námi pracovat i dál. Bylo vidět, že Pardubice chce zachránit a udělal by pro to všechno. Strašně nás hecoval. Nepoznal bych na něm změnu za poslední týdny, že by dával něco najevo. Byl nastavený jenom na Pardubice. Myslím si, že i nám to hrozně pomohlo. On i my jsme to zvládli super a odměnilo nás to tím, že už kolo před koncem máme klid," dodal bývalý hráč Mladé Boleslavi.

Tabulka skupiny o udržení ve F:L