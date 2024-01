Aktivní Král pomohl Unionu k výhře nad Darmstadtem. Füllkrug z Dortmundu dal hattrick

Berlínský Union porazili v 19. kole Bundesligy na vlastní půdě Darmstadt 1:0 a zvýšil náskok na sestupové příčky již na pět bodů. Na šance skoupé utkání rozhodl po změně stran teprve třetím gólem v německé nejvyšší soutěži Benedict Hollerbach. Dobrý výkon v dresu Die Eisernen podal český záložník Alex Král, který odehrál plnou porci minut a ve druhé půli vymyslel hned dvě gólové příležitosti. Ve druhém nedělním klání rozhodl Nicklas Füllkrug hatrrickem o vítězství Dortmund nad Bochumí 3:1.

V úvodní akci se představil Tim Skarke, jenž do Darmstadtu přišel na hostování právě z Unionu, jeho náběh po levém křídle ale skončil zblokovanou ranou. V 19. minutě se dral do zakončení na rohu brankoviště Kevin Behrens, v pádu mu však střela vůbec nevyšla. Jinak první poločas mnoho šancí nenabízel. Až ve 34. minutě hlavičkoval Lucas Tousart v malém vápně, avšak mířil nad. Na druhé straně taktéž na hraně brankoviště pálil hlavou Julian Justvan, ani on však mezi tři tyče nazamířil.

Krátce po změně stran si Union připsal hned dvě slibné příležitosti. Nejdříve nabil Král kapitánovi Christopheru Trimmelovi, který pálil mimo. Záhy český záložník vybídl Hollerbacha, jenž při nastřelil pouze gólmana. V téměř identické situaci se ocitl německý útočník i v 62. minutě, tentokrát už ovšem brankáře obstřelil a otevřel skóre. Po druhé trefě sahal András Schäfer, který ale hlavičkoval těsně vedle. Mrzet ho to nemuselo, hráči v červeno-bílých dresech si náskok pohlídali.

Dortmund navázal na povedené výkony z poslední doby už v prvních minutách. Manuel Riemann totiž při výběhu srazil soupeře a domácí získali výhodu penalty, jíž bezpečně proměnil Füllkrug. K navýšení náskoku měl blízko Ian Maatsen, ale s jeho pumelicí si Riemann poradil. Borussia soupeře po celý první poločas přehrávala, vedení však neudržela, na konci úvodního dějství totiž srazil centr ze strany za záda vlastního brankáře Nico Schlotterbeck.

Vyrovnání Bochum nabudilo a druhou půli začala aktivně. Patrick Osterhage se uvolnil na hranici vápna, jeho pumelice ovšem minula pravou tyč. Ještě lepší příležitost měl Christopheru Antwi-Adjeimu, který střílel z penaltového puntíku, leč Alexander Meyer jeho pokus vytěsnil. A domácí si vzali vedení zpět. V 72. minutě se přes dva obránce procpal k hlavičce Füllkrug a zamířil k tyči. V nastavení navíc završil hattrick, když proměnil i druhou penaltu.

