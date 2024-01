Černého trefa vynesla Wolfsburgu bod. Leverkusen v čele s českým tandemem spasil Palacios

Václav Černý poslal Wolfsburg v Mohuči do vedení, zápas skončil remízou 1:1.

Leverkusen byl blízko čtvrté bodové ztrátě v bundesligové sezoně, nakonec ale veze z Augsburgu vítězství. Lídrovi německé nejvyšší soutěže, v jehož základní sestavě nastoupilo české útočné duo Patrik Schick, Adam Hložek, ho zařídil trefou v nastavení Exequiel Palacios. Václav Černý poslal svou druhou trefou v ročníku Wolfsburg v Mohuči do vedení, o dělbě bodů rozhodl ve druhém poločase Silvan Widmer. Celý zápas v dresu Unionu, který remizoval 0:0 ve Freiburgu, odehrál Alex Král. Dělbou bodů skončil i zápas Kolína s Heindeheimem, venkovní výhry zapsaly Drankfurt a Dortmund.

Úvodní půlhodina se nesla ve znamení nadějných šancích na obou stranách. Blíže ke gólu ale přece jen měli hráči Bayeru, především díky dalekonosné ráně, kterou bez váhání vyslal Alejandro Grimaldo. K jeho smůle ovšem pouze orazítkovala břevno soupeřovy branky. Následně se na na úrovni penaltového puntíku dostal k hlavičce nikým nehlídaný Schick, svůj pokus ale poslal přímo do rukavic připraveného Finna Dahmena.

A tak i přes dobrý výkon šli kvůli nevyužitým šancím svěřenci trenéra Xabiho Alonsa do kabin za bezgólového stavu. Druhé dějství pokračovalo ve stejném stylu, když průběh diktovali především hosté. U několika nadějných příležitostí sehrál dílčí roli i v základní sestavě Leverkusenu debutující Hložek. Bohužel ale akce českého reprezentanta většinou končily pouze zklamaným ukrytím hlavy v náručí.

V 72. minutě o sobě dal vědět také Augsburg, když se dokázal prosadit Phillip Tietz. Radost z otevření skóre mu ale po zásahu videorozhodčího sebralo odhalené ofsajdové postavení. Poté následovalo dlouhé dobývání soupeřova obranného bloku, které přineslo ovoce až v nastavení. Vítězným gólem se vyznamenal Palacios, který po centrované přihrávce zůstal ve vápně nikým nehlídaný a propálil míč do sítě.

Po vlažném úvodu zápasu se do první větší příležitosti dostali ve 12. minutě hosté. Lovro Majer přihrál na pravé straně hřiště do běhu Černému, jenž potáhl míč k šestnáctce soupeře a přes ustupujícího obránce pohotově vypálil přesně k bližší tyči. Gól Wolfsburg uklidnil a na tahu byli domácí. Vyrovnáno mohlo být ve 39. minutě, Jonathan Burkardt ale nevyužil nadýchaný centr a z dobré pozice poslal míč hlavou jen do náruče Koena Casteelse.

Na druhé straně se o navýšení skóre pokusil ze samostatného úniku Jakub Kamiňski, kam jej šikovně vyslal Černý. Úmysly polského křídla však rychle přečetl brankář Robin Zentner, jenž nebezpečí zažehnal skvělým skluzem. Do druhého poločasu vstoupili s větší chutí Vlci, kteří si vypracovali několik nadějných šancí. Jak střela Joakima Maehleho, tak hlavičkový pokus Jonase Winda ale mezi tři tyče nemířily.

Prosadit se naopak z ničeho nic dokázali fotbalisté Mohuče. Na pravé straně pokutového území se míč dostal ke kapitánovi Widmerovi, jehož následná šajtle nádherně zapadla ke vzdálenější tyči. S dělbou bodů se hráči Wolfsburgu smířit nechtěli, a tak se v závěrečné třetině utkání mohutně tlačili do ofenzivy. Zvrátit skóre zpět na stranu hostů mohl pár chvil před koncem Sebastiaan Bornauw, hlavičku belgického obránce ale reflexivním zákrokem zlikvidoval Zentner.

První šanci na skórování měli v 11. minutě, kdy míč doputoval k Rolandu Sallaiovi. Rodák z Budapešti si balon na hranici šestnáctky dobře zpracoval, avšak jeho křižná střela na vzdálenější tyč branku Unionu minula. O pár chvil později zakončoval z bezprostřední blízkosti Vincenzo Grifo, jenže brankář Frederik Rönnow se proti jeho pokusu zaskvěl. Sallai dostal po půlhodině hry šanci na reparát, když hlavičkoval z hranice malého vápna, míč ale neusměrnil požadovaným směrem.

Na konci první půle se k zakončení propracoval Merlin Röhl, jenže Rönnow proti jeho ráně zasáhl. Po hodině hry vyplísnil Grifo spoluhráče Michaela Gregoritsche. Ital totiž vyslal povedenou střelu na zadní tyč, tu ale nechtěně tečoval mimo bránu právě hrotový útočník Freiburgu. Větší množství šancí ale s přibývajícím časem nepřišlo. Na obrazu hry se nepodepsalo ani trojité střídání Unionu v 69. minutě. Jediné, co sneslo na stadionu v Bádensku měřítko, byla atmosféra vyprodukovaná domácím kotlem.

Zápas gólově otevřel šťastnou trefou ve 29. minutě Davie Selke, čímž jistě potěšil i nového kouče na domácí lavičce Tima Schultze. Ten se ovšem vítězné premiéry nedočkal. Celek z Bádenska-Württemberska totiž nesložil zbraně a po změně stran po zásluze vyrovnal přesnou ranou Adriana Becka. Kolín tak ani po změně trenéra neuspěl a doma získal pouze bod.

Frankfurt se postaral o překvapení, když v Lipsku zvítězil 1:0. Eintracht šokoval favorita hned v sedmé minutě, kdy bleskovou akci přesně zakončil Ansgar Knauff. Zaskočení domácí dlouho nemohli zachytit tempo duelu, postupem času však přece jen pevně přebrali jeho taktovku, avšak vyrovnání se nedočkali. Bylo tomu tak i kvůli spáleným šancím Loïse Opendy, jehož hned několikrát vychytal Kevin Trapp. Vůbec poprvé v historii tak vzájemné střetnutí ovládl tým vedený jako hostující.

Hosté přerušili sérii čtyř utkání bez výhry. Ke třem bodům nakročila Borussia ve 24. minutě díky chytrému zakončení ke vzdálenější tyči Juliana Brandta. Po změně stran se na trávník dostal i Jadon Sancho, jenž rovnou asistoval u branky Marca Reuse, kterého si ještě dobře pamatoval z předchozího povedeného angažmá ve Vestfálsku. Nováček soutěže tak nepoznal chuť vítězství už 10 zápasů v řadě a v tabulce nejvyšší německé soutěže zůstává na posledním místě.