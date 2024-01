Černý znovu pálil ostrými a zařídil Wolfsburgu bod, Leverkusen předvedl drtivý finiš

Fotbalisté Wolfsburgu remizovali v 18. kole Bundesligy na hřišti Heidenheimu 1:1. Vlci si tak připomněli minulé utkání s Mohučí, kdy se taktéž už na začátku duelu ujali vedení zásluhou Václava Černého (26). Stejně jako před týdnem ale o rychle nabytý náskok přišli, neboť v nastavení první půle se do vlastní brány trefil Moritz Jenz. Jednoznačnou výhru 4:0 si naopak připsal Dortmund, jenž nedal šancí Kolínu nad Rýnem. V čele ligy je stále Leverkusen, který vyhrál v Lipsku 3:2.

Již v sedmé minutě navázal na gólový úspěch z minulého zápasu Černý. Toho oslovil povedeným lobem přes domácí obránce Jonas Wind a český křídelník z prvního doteku usměrnil padající míč přesně ke vzdálenější tyči. Po inkasované brance převzal iniciativu Heidenheim.

Zatímco Patrick Mainka ještě z bezprostřední blízkosti těsně minul, Jan Schöppner už balon do sítě krátce nato dostal. Radost 24letému záložníkovi ale kvůli ofsajdu sebral videorozhodčí. Vlci měli štěstí i ve 26. minutě, kdy hlavička Benedikta Gimbera prosvištěla těsně vedle. V nastaveném čase první půle se ale červení vyrovnání dočkali, když si Jenz srazil přízemní centr do vlastní brány.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Po hodině hry dokonce nováčka soutěže poslal do vedení Tim Kleindienst. Německý útočník ovšem hlavičkoval z ofsajdu, a sedmý ligový zásah si proto nepřipsal. Jinak však po změně stran výrazných příležitostí značně ubylo a diváci sledovali spíše boj o střed hřiště. O něco častěji se sice do palebných pozic dostávali Vlci, většina jejich pokusů ale postrádala přesnost.

Hesenské derby mezi Darmstadtem a Frankfurtem skončilo remízou 2:2. Dlouho byli úspěchu blíže Orli, kteří se zásluhou branek Nielse Nkounkoua a Ansgara Knauffa, jemuž asistoval navrátilec na německé trávníky Saša Kalajdžič, těšili dvougólovému náskoku.

Postupně jej však prohospodařili a z duelu si odnesli jen remízu. Ta se zrodila až v páté minutě nastavení, kdy konečnou podobu skóre stanovil teprve 20letý švédský útočník Oscar Vilhelmsson.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Dortmundu zvítězili na hřišti Kolína nad Rýnem 4:0. Přerušili tak sérii nezdarů na RheinEnergieStadionu, kde v posledních třech letech nevyhráli. Klíčovými se v duelu staly úvody obou poločasů.

Nejprve se ve 12. minutě prosadil nakonec dvougólový Donyell Malen a po změně stran černožlutí dvěma slepenými trefami odpor Kozlů, kteří se nadále sklání na předposledním místě tabulky, definitivně zlomili.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Freiburgu sice ztratili slibný dvoubrankový náskok, díky gólu ze samotného závěru ale Hoffenheim i s Pavlem Kadeřábkem v sestavě udolali 3:2. V domácím dresu se předvedl Vincenzo Grifo, jenž nejprve nahrál na úvodní trefu a po změně stran sám zvyšoval na 2:0.

Počin italského útočníka na druhé straně napodobil Maximilian Beier, výkony obou zmíněných ale nakonec zastínil Roland Sallai. Ten totiž v závěrečné desetiminutovce úspěšnou dorážkou rozhodl o výhře Breisgauských Brazilců i navzdory tomu, že jeho tým hrál tou dobou v početní nevýhodě.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Bochumi porazili Stuttgart 1:0 a vzdálili se sestupovým příčkám. Jedinou a zároveň rozhodující branku duelu, který na zhruba půlhodinu přerušili příznivci hostů zablokováním únikového východu transparentem, vstřelil na začátku druhého poločasu slovenský reprezentant Matúš Bero.

Modrobílí tak díky vítězství prodloužili sérii domácí neporazitelnosti už na šest zápasů, svého soka navíc předčili v ligovém zápase poprvé od roku 2005.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

V sedmé minutě se po famózním uvolnění prosadil přesnou ranou z otočky domácí Xavi Simons a zaslouženě poslal Die Roten Bullen do vedení. Další rána pro Leverkusen přišla po půlhodině hry, kdy musel kvůli zranění střídat Jeremie Frimpong.

Tlak Lipska ovšem následně mírně opadl a také hosté začali vystrkovat ofenzivní růžky. Trápila je ale nepřesná koncovka, kvůli které odcházeli do kabin bez střely na bránu.

Statistiky utkání. Livesport

To se změnilo prakticky hned po pauze, kdy Alejandro Grimaldo narýsoval milimetrový pas skrz malé vápno Nathanu Tellovi, jenž ranou do odkryté sítě pohodlně vyrovnal. Otočku ve skóre měl na kopačce Florian Wirtz, nebezpečnou střelu mladého Němce ale vytáhl Janis Blaswich na roh. Jeho rozehrávku Bayer nevídaně zpackal, a poslal tak Býky do protiútoku, který po přihrávce Daniho Olma gólově zakončil Lois Openda.

Svěřenci Xabiho Alonsa však na trefu domácích znovu našli odpověď. Rohový kop se jim tentokrát povedl na výbornou, centr Jonase Hofmanna totiž poslal hlavou do sítě Jonathan Tah. Leverkusen se s bodem nechtěl spokojit a nakonec se po drtivém závěru radoval z výhry. V nastavení se k centru od rohového praporku protlačil Piero Hincapié a v pádu rozhodl o triumfu Bayeru.

Tabulka Bundesligy