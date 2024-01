Jurásek za Kadeřábkem? Reprezentační obránce podle portugalských médií posílí Hoffenheim

David Jurásek (23) podle portugalských médií míří z Benfiky do Hoffenheimu. Reprezentační obránce by měl v německém klubu hostovat do konce sezony a součástí dohody má být i opce na letní přestup údajně ve výši minimálně 10 milionů eur (247,5 milionu korun). Informoval o tom sportovní deník A Bola. Pokud by se transakce dotáhla, stal by se Jurásek v Hoffenheimu spoluhráčem jiného českého krajního beka Pavla Kadeřábka (31).

Jurásek zamířil do Benfiky loni v létě z pražské Slavie údajně za 14 milionů eur (346,5 milionu korun), což z něj po Tomáši Součkovi udělalo druhý nejdražší přestup z vršovického klubu v historii. S lisabonským celkem podepsal smlouvu až do roku 2028.

Jurásek skóroval v létě hned v prvním přípravném utkání za Benfiku, vysoká očekávání ale posléze nenaplnil. V úvodu sezony se zranil a po návratu na trávníky zatím marně hledá někdejší formu. V podzimní části zasáhl do 12 soutěžních zápasů, z toho jen do šesti v portugalské lize. V poslední době jen vysedával jako náhradník na lavičce, kde strávil i minulá tři utkání.

O tom, že Benfica pošle Juráska na hostování, se spekuluje už delší dobu. Jeho pozice ještě více oslabila poté, co lisabonský tým na začátku týdne angažoval jiného levého beka Álvara Carrerase. Mezi zájemci o Juráska údajně byly francouzské kluby Lens a Marseille či Glasgow Rangers. Podle lisabonského deníku ale zadák s pěti starty za českou reprezentaci nakonec zakotví v Hoffenheimu, jemuž aktuálně patří v Bundeslize osmé místo.