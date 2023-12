Dortmund na úspěch v LM nenavázal, z Augsburgu veze jen bod. Union schytal příděl v Bochumi

Dortmund v 15. kole Bundesligy remizoval 1:1 v Augsburgu a potvrdil, že nezažívá nejlepší období na hřištích soupeřů, na nichž nevyhrál už čtvrté ligové klání v řadě. Borussii nenakopl ani postup v Lize mistrů a z páté příčky ztrácí po třetím zaváhání v řadě na čelo tabulky 10 bodů, vedoucí Leverkusen má navíc o zápas méně. Union se střídajícím Alexem Králem prohrál v Bochumi jednoznačně 0:3, Wolfsburg bez Václava Černého přetlačil Darmstadt na jeho půdě 1:0 a stejným výsledkem uspěl Heidenheim v Mohuči. Hoffenheim padl v Lipsku 1:3, Pavel Kadeřábek odehrál 89 minut.

Hosty mohl do rychlého vedení poslat Marco Reus, jehož pokus na vzdálenější tyč ovšem vyrazil konečky prstů brankář Finn Dahmen. Z následného rohu se míč dostal k Ramymu Bensebainimu, který se jej chytře patičkou snažil dostat do sítě, nicméně balon doskákal jen těsně vedle. Ve 23. minutě Ermedin Demirovič v tvrdém souboji odstavil svého strážce, který byl navíc poslední před gólmanem, a řítil se tak sám na bránu. Následně ranou po zemi poslal domácí chladnokrevně do vedení.

Černožlutí na tuto trefu dokázali odpovědět ještě v prvním poločase. Donyell Malen si ideálně narazil míč s Niclasem Füllkrugem a poté vyslal parádní přízemní projektil přímo k tyči. Domácí vstoupili do druhého dějství aktivněji. Hrozil zejména Phillip Tietz, který nejdřív hlavičkoval těsně nad bránu a o pár minut později střílel levačkou pod břevno, ale reflexivně zasáhl gólman Gregor Kobel.

Druhou trefu v utkání mohl přidat Demirovič, který dloubáčkem překonal brankáře, ale pomalý míč stihl před brankovou čárou odklidit jeden z obránců. V 78. minutě mohl skóre ve prospěch hostů otočit Malen, jeho střelu mezi nohy gólmana si však Dahmen pohlídal. Ten o pár chvil později špatně vyběhl, a tak mohl Füllkrug hlavičkovat do odkryté brány, kterou však netrefil. V závěru ještě Dahmen vychytal pokus Malena z velké blízkosti patičkou, a tak se oba týmy rozešly smírně.

Bochum doma neprohrála třikrát za sebou a k prodloužení lichotivé série mohl přispět hned zkraje prvního dějství Kevin Stöger. Nikým nehlídaný se prodral k hlavičce, ale v dobré příležitosti nezacílil přesně. Na zahozenou šanci týmového kolegy chtěl dát zapomenout Takuma Asano, nicméně ani jeho ekvilibristický pokus nůžkami se s úspěchem nesetkal. Následně se tečovaná střela z kopačky Patricka Osterhageho se štěstím odrazila ke Goncalu Pacienciovi, jenže toho fantastickým reflexivním zákrokem vychytal Frederik Rönnow.

V nastaveném čase byli domácí za svoji aktivitu odměněni. Po rohovém kopu se k odraženému míči přichomýtl Asano a nekompromisním volejem z bezprostřední vzdálenosti rozvlnil síť. Ani po změně stran nepolevovali fotbalisté Bochumi v ofenzivním snažení. Vše začalo již u Manuela Riemanna, který rychlou rozehrávkou umožnil svým spoluhráčům přečíslění ve středu pole. Christopher Antwi-Adjei posléze našel zpětnou přihrávkou nabíhajícího Pacienciu, jenž se štěstím uklidil balon k pravé tyči.

Bezzubý výkon klubu z východního Berlína nedokázal oživit ani střídající Král. Asano mohl svůj výborný výkon korunovat druhým gólem v zápase, ale jeho další kop přes hlavu letěl pouze na tribuny. Následně byl v pokutovém území soupeře faulován Matúš Bero a rozhodčí po intervenci s videem ukázal na bílý puntík. K exekuci pokutového kopu se postavil Stöger a pohodlně zvýšil náskok svého týmu na rozdíl tří branek.

Opatrný začátek zápasu nabídl první vážnější moment až ve 27. minutě, kdy Maxence Lacroix po vlastní chybě nedovoleně zastavil jednoho z útočníků domácích. Jelikož byl zároveň posledním hráčem svého týmu, dostal od hlavního rozhodčího rovnou červenou kartu a zamířil předčasně do sprch. Z následného přímého kopu pálil Fabian Schnellhardt, německý středopolař však mířil jen do připraveného gólmana Vlků. Ve 39. minutě mohl Darmstadt poslat do vedení Clemens Riedel, hlavičku nicméně nasměroval vysoko nad bránu.

Druhý poločas začal aktivněji oslabený Wolfsburg, ale nedokázal proměnit žádnou ze slibných šancí. V 57. minutě zkusil z poloviny hřiště vypálit Yannick Gerhardt, nechybělo moc a mohl z toho být gól zralý na Puskásovu cenu. Vlci se dočkali v 63. minutě, kdy se k odraženému míči dostal Lovro Majer a prostřelil Marcela Schuhena. V 76. minutě hosty dvěma skvělými zákroky zachránil Koen Casteels, který nejdříve vyrazil nepříjemnou střelu z dálky a následně zneškodnil i dorážku Luky Pfeiffera. Domácí i přes závěrečný nápor nesrovnali.

Nováček z Heidenheimu podruhé za sebou získal tři body. Hosté sice po celý zápas tahali za kratší provaz, nakonec jim však k triumfu stačila rozhodující branka Marvina Pieringera už ze 12. minuty. Pro hostující tým navíc šlo o velmi cennou výhru, jelikož se díky ní znovu vzdálil sestupovému pásmu. První vzájemný soutěžní zápas těchto klubů nicméně měl hořkou pachuť pro Mohuč, jelikož ta nevyhrála už popáté v řadě a v tabulce zůstala na předposlední příčce.

Domácí dokázali velkou herní převahu v první půli využít k jediné trefě, když se po půlhodině prosadil obránce Lukas Klostermann. Modrobílí ale ještě před pauzou vyrovnali zásluhou přesné hlavičky Ozana Kabaka. Po hodině hry ovšem nastoupila klubová legenda Emil Forsberg, jenž po chvíli strávené na trávníku vstřelil vítězný gól týmu ze Saska. Švédský forvard se tak možná symbolicky rozloučil s Lipskem, odkud by měl v zimě zamířit do USA do angažmá u Červených býků z New Yorku.