Snový zápas odchovance Gladbachu zhatila chyba obrany. Čvančarův konkurent dvakrát asistoval

Mönchengladbach remizoval v 15. kole Bundesligy na vlastním hřišti s Brémami 2:2. Aktivní začátek hostů anuloval dvěma brankami domácí odchovanec Rocco Reitz. Mladému záložníkovi jeho trefy zhořkly v 76. minutě, kdy hosté po nedůrazu defenzivy srovnali a dali výsledku konečnou podobu. Tomáš Čvančara do zápasu kvůli nemoci nezasáhl, kvalitně jej však nahradil Robin Hack, jenž si připsal dvě asistence. Jiří Pavlenka zůstal připravený na lavičce.

Už v sedmé minutě hosté dostali do vedení. Na obránce Nica Elvediho zůstali po povedeném centru Jense Stageho, jenž nastoupil do svého 50. bundesligového klání, dva protihráči. Pozornost věnoval pouze jednomu z nich, a Raffael Borré tak mohl zcela nebráněn utaženým volejem skórovat. Werder měl následně slušné šance zvýšit vedení, přičemž v největší z nich selhal Leonardo Bittencourt.

To domácí ještě před odchodem do kabin potrestali. Hack na hranici vápna vyhrál několik osobních soubojů, ve skluzu předložil míč Reitzovi a ten levačkou obstřelil brankáře. Po shodné ose pak Gladbach vedl i další nebezpečnou akci, kterou nakonec překlopil stav utkání na svou stranu. Reitz si navzdory mladému věku počínal jako zkušený mazák, položil si po přihrávce od Hacka obránce a překonal Michaela Zetterera podruhé.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nadějný vstup do duelu v podání Werderu se zdál být zapomenut, Hříbata se rozehrála do výborného tempa a střídala šanci za šancí. Stejně jako v první půli se ale zprvu zatlačený tým dokázal vrátit do zápasu, k čemuž hostům pomohlo zaváhání celé obrany. Do té se nebojácně vřítil Justin Njinmah, po jehož práci zakončoval do prázdné brány Marvin Ducksch.

