Derby Week: Zlatý tým, bitvy o titul, čtyři nejúspěšnější kluby aneb Budapešť plná derby

V Budapešti, potažmo v celé její aglomeraci, žije 2,5 milionu lidí, což je čtvrtina celkové populace Maďarska. Co se fotbalu týče, je koncentrace síly do hlavního města oproti zbytku země ještě výraznější. Od roku 1901, kdy vznikla tamní fotbalová liga, posbíraly týmy z metropole 110 titulů. Většinu si mezi sebe rozdělily čtyři velké kluby, čtyři historicky nejsilnější maďarské celky, čtyři velcí městští rivalové.

Budapešťská silná čtyřka

Ferencváros získal 35 mistrovských titulů (včetně toho z aktuální sezony, který si zajistil už čtyři kola před koncem soutěže), MTK Budapešť 23, Újpest 20 a Honvéd 14. V průběhu historie patřila každému z této čtveřice celá dlouhá etapa. V prvních letech 20. století se vlády ujal Ferencváros, který mezi roky 1903 a 1913 vyhrál svých prvních osm titulů. Narušit jeho nadvládu dokázal MTK, jenž po triumfech v letech 1904 a 1908 následně kraloval od období kolem první světové války až do roku 1925, kdy vyhrál ligu podesáté v řadě a celkově podvanácté.

Mezi Ferencvárosem a MTK tak vznikla první velká budapešťská rivalita označovaná jako Věcné derby (v maďarštině Örökrangadó). V roce 1930 vyhrál svůj první titul další celek z oblasti hlavního města Újpest FC. V roce 1931 jej obhájil a v průběhu dekády před druhou světovou válkou ovládl ligu pětkrát. Ve stejném období Ferencváros přidal tři tituly a MTK dva. Po válce se do fotbalového boje nejen o Budapešť, ale i celé Maďarsko přihlásil další konkurent Honvéd.

Mocní Maďaři určují trendy

Pod názvem Honvéd začal hrát od roku 1949, do té doby se jmenoval Kispést AC. Přejmenován a od základu změněn byl poté, co se vlády v zemi ujala komunistická strana a "pod křídla" si ho vzalo ministerstvo obrany (výraz Honvéd znamená obránce vlasti). Armádní celek do svých řad rekrutoval nejlepší fotbalisty v zemi a úspěch se dostavil okamžitě. Honvéd získal titul hned v sezoně 1949/1950 a v první polovině 50. let mu dokázal konkurovat jen MTK (ligu vyhrál v letech 1951 a 1953). I ten byl režimem protěžovaným klubem pod správou Státního ochranného úřadu neboli tajné policie.

Fanoušci Ferencvároše při derby. Profimedia

V tu dobu tak byl největším derby ve městě souboj vojenského Honvédu a MTK přejmenovaného na Vörös Lobogó (Rudá vlajka) a reprezentujícího tajnou službu. Kromě domácí nadvlády dosáhly oba celky úspěchů i na mezinárodní scéně. Jejich nejlepší fotbalisté totiž tvořili základ maďarské reprezentace, která si podmanila tehdejší fotbalový svět. Povětšinou šlo o hráče Honvédu v čele s Ferencem Puskásem. Prvním velkým úspěchem národního týmu byl zisk zlatých medailí na olympiádě 1952, na které Maďaři vyhráli celý turnaj beze ztráty bodu a s celkovým skóre 20:2.

V roce 1953 dosáhl Zlatý tým (maďarsky Aranycsapat), jak se výběru doma začalo přezdívat, dalšího velkého úspěchu, ačkoliv šlo jen o přátelský zápas. Ovšem ne jen tak ledajaký. Maďaři se utkali s Angličany v jejich svatostánku ve Wembley a jako první kontinentální tým je dokázali na jejich půdě porazit (6:3). V odvetě v Budapešti, hrané v roce 1954, Maďaři nad Angličany vyhráli 7:1 a uštědřili jim tak historicky nejtěžší porážku. Anglický tisk o svých přemožitelích psal jako o Mocných Maďarech (Mighty Magyars).

Jako jasní favorité jeli Maďaři i na MS 1954, kde až do finále všechny zápasy vyhráli a v pěti utkáních nastříleli 27 branek. V zápase o zlato však překvapivě podlehli 2:3 Západnímu Německu, které v základní skupině porazili 8:3. Kromě výher a výsledků oslnili Mocní Maďaři fotbalový svět i samotným fotbalem. Tým trenéra Gusztáva Sebese hrál revolučním způsobem založeným na dynamickém prolínání jednotlivých řad. Hráči tedy neplnili rigidně jen roli daného postu, ale na hřišti měnili pozice a obsáhli mnohem větší rádius, než bylo do té doby zvykem.

Mocní Maďaři položili základy totálního fotbalu, který později zdokonalili Nizozemci, a který je hlavním principem moderního fotbalu i v současnosti. Úspěšná éra maďarského týmu a zároveň Honvédu skončila v roce 1956. Tehdy v listopadu, když byl tým Honvédu ve Španělsku na zápase proti Athletiku Bilbao v rámci Poháru mistrů evropských zemí, propuklo v Maďarsku povstání, které násilím potlačil komunistický režim s pomocí sovětské armády. Mnoho hráčů Honvédu včetně hvězdného Puskáse využilo situace a ve Španělsku zůstalo v emigraci. Na konci 60. let přišlo obrození týmu Újpest. A to hlavně díky tomu, že i tento klub byl podporován režimem – byl spravován ministerstvem vnitra. Nesl název podle maďarského středověkého hrdiny a bojovníka Györgyho Dózsy a mezi lety 1969 a 1975 vyhrál sedm titulů v řadě.

Lid vs. režim, město vs. venkov

Na rozdíl od zbylých třech velkých klubů z hlavního města zůstal Ferencváros "klubem lidu" nenapojeným na žádnou se složek státního komunistického aparátu. Se vzestupem sportovní síly Újpesti v 70. letech se nově hlavní rivalitou ve městě stalo derby mezi Ferencvárosem a Újpestí. Kromě politických konotací a sportovní rivality hraje v Budapešťském derby velkou roli i geografie.

Ferencváros, MTK a Újpest momentálně působí v první lize. Honvéd a další čtyři celky z Budapešti hrají o soutěž níž. P3K / Google Earth

Zatímco Ferencváros je tradičně městským klubem ze stejnojmenné čtvrti v samotném centru Budapešti, Újpest je původně samostatnou obcí na periferii v zázemí hlavního města, jehož administrativní součástí se stala až v roce 1950. Všech pět derby o Budapešť v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže vyhráli fotbalisté Ferencvárose. Většinu z nich velmi jednoznačně. Nad MTK zvítězili 6:1, 5:1 a 2:1, Újpesti uštědřili porážky 3:0 a 5:0. Završí už jasní mistři ligy z Ferencvárose sezonu dalším vítězstvím v Budapešťském derby? Zápas začíná v neděli 19. května ve 20:15 SELČ. Újpest čeká na výhru nad velkým rivalem od roku 2015 už 25 zápasů.

Další derby týdne

Čtvrtek 16. května

USA – Major League Soccer

DC United – New York Red Bulls

Atlantic Cup (Atlantický pohár)

Lepší z obou rivalů ve vzájemných soubojích během sezony získává na konci ročníku trofej jménem Atlantický pohár. Jejími držiteli za minulý ročník jsou Red Bulls, kteří v posledním derby nad DC United zvítězili v krásném zápase 5:3.

Norsko – Eliteserien

Bodo/Glimt – Tromsø IL

Slaget om Nord-Norge (Bitva o sever Norska)

Města Bodo a Tromso leží za polárním kruhem. V první Bitvě o sever Norska aktuální sezony (hraje se systémem jaro-podzim) půjde o souboj prvního (Bodo) s posledním týmem tabulky. Tromso se premiérových bodů dočkalo až v šestém kole.

Pátek 17. května

Finsko – Veikkausliiga

FC Ilves – FC Haka

Pirkanmaan derby (Pirkanmaanské derby)

V derby regionu Pirkanmaa na jihu Finska proti sobě stojí Ilves z Tampere a Haka sídlící 35 km jižně ve městě Valkeakoski. V rámci sezony 2023 se oba rivalové ocitli ve skupině o udržení, ale oba se dokázali zachránit. Nyní dojde na první derby sezony 2024 (hraje se systémem jaro-podzim).

Sobota 18. května

Chile – Primera División de Chile

Universidad de Chile – Universidad Católica

Clásico Universitario (Univerzitní clasico)

Clásico Universitario je nejstarším derby dvou klubů, které mají kořeny v akademickém prostředí, poprvé se celky z metropole Santiago de Chile střetly už v roce 1909. Po hráčích Colo-Colo, dalších městských rivalech, jsou oba univerzitní kluby v počtu titulů na druhém (Universidad de Chile, 18) a třetím místě (Católica, 16).

USA – Major League Soccer

New York City FC – New York Red Bulls

Hudson River derby (Derby o řeku Hudson)

New York Red Bulls po středečním střetu s rivalem z Washingtonu DC čeká další derby, tentokrát s městským konkurentem City FC. RB patří mezi celky, které hrály v roce 1996 první ročník MLS. Tehdy se však jmenoval New York/New Jersey MetroStars, pod názvem Red Bulls funguje od roku 2005. V roce 2013 vznikl ve městě nový klub a ihned se zrodila rivalita. Red Bulls sídlí v New Jersey a City v Bronxu na druhém břehu řeky Hudson, kde hrají domácí zápasy na Yankee Stadium, stánku určeném původně pouze pro baseball.

Yankee Stadium byl původně určen pouze pro baseball. Profimedia

USA – Major League Soccer

Houston Dynamo – FC Dallas

Texas derby

Texaské derby je na programu znovu po třech týdnech (kdy jsme se mu věnovali v Derby Weeku podrobně). První vzájemný zápas ročníku 2024 vyhráli fotbalisté Dallasu 2:0, a zatím tak jsou blíž zisku trofeje El Capitán, o který v rámci Texaského derby Houston Dynamo a FC Dallas bojují.

USA – Major League Soccer

Real Salt Lake – Colorado Rapids

Rocky Mountain Cup (Pohár Skalistých hor)

V derby týdnu v MLS nechybí ani Rocky Mountain Cup. Rocky Mountains (Skalisté hory) se tyčí mezi Salt Lake City v Utahu a Denverem v Coloradu, právě podle nich se nazývá rivalita dvou klubů z těchto měst. Pohár Skalistých hor je stejně jako v případě Atlantického poháru a El Capitánu fyzickou trofejí. Získává ho tým, který v rámci tohoto derby nasbírá v ročníku více bodů. To první letošní ovládlo Colorado 2:1.

Brazílie – Série A

Vasco da Gama – Flamengo

Clássico dos Milhoes (Clásico milionů)

Derby velkých klubů z Ria de Janeiro, se nazývá Clásico milionů, kde miliony představují obrovské fanouškovské základny. Ty oba celky získaly už ve 20. letech 20. století, kdy vévodily fotbalu v oblasti Ria a celonárodní soutěž se ještě nehrála.

Neděle 19. května

Švédsko – Allsvenskan

Hammarby IF – AIK

Stockholmsderbyt I (Stockholmské derby 1)

Hammarby IF a AIK jsou dva ze tří velkých klubů metropole Stockholmu (třetím je Djurgardens IF) a rivalita mezi nimi patří k největším ve Švédsku. Derby je často doprovázené potyčkami fanoušků, hooligans Hammarby a AIK patří mezi ty nejproslulejší (byť nechvalně) a nejpočetnější chuligánské frakce v zemi.

Nizozemsko – Eredivisie

PEC Zwolle – FC Twente

Overijsselse derby (Overijsselské derby)

Zápas mezi Zwolle a Twente je v rámci provincie Overijsselse bitvou hlavního města (Zwolle) proti největšímu (Enschede). Tentokrát derby proběhne v posledním kole sezony Eredivisie. Tým Zwolle se jakožto nováček celkem bez problémů v nejvyšší soutěži udržel, Twente má na dosah skvělé třetí místo a účast v evropských pohárech.

Pořadí v čele Eredivisie. Livesport

Nizozemsko – Eredivisie

Feyenoord – Excelsior

Rotterdamse derby II (Rotterdamské derby 2)

V Rotterdamu sídlí tři prvoligové kluby. Kromě Feyenoordu, který letos obsadí druhé místo, ještě Sparta a Excelsior. Sparta si vybojovala místo v play off o účast v Evropské konferenční lize, Excelsior ještě bojuje o záchranu. V posledním kole základní části se pokusí vyhnout baráži ziskem bodů v derby s Feyernoordem. O všech třech rotterdamských klubem a jejich vzájemných derby jsme psali v Derby Weeku dříve.

Belgie – Jupiler Pro League

Anderlecht – Club Bruggy

De Topper (Topový zápas)

De Topper proběhne v belgické lize v nadstavbové části o titul a půjde v něm o hodně. Zbývají totiž odehrát poslední dvě kola a Anderlecht a Club Bruggy jsou před vzájemným zápasem na čele tabulky se shodným počtem bodů.

Řecko – Super League

Panathinaikos – Olympiakos Pireus

Derby of the eternal enemies (Derby věčných nepřátel)

V posledním kole nadstavbové skupiny o titul se utkají dva nejúspěšnější řecké kluby (Olympiakos má 47 titulů, Panathinaikos 20), a tím pádem i dva největší rivalové z Atén. Letos však titul možná obhájí třetí z Velké aténské trojky. AEK je totiž dvě kola před koncem soutěže v čele tabulky. Pro něj by to byl 14. ligový triumf v historii.

Turecko – Süper Lig

Galatasaray – Fenerbahce

Kıtalararası Derbi (Interkontinentální derby)

Fenerbahce má 28 titulů, Galatasaray 24 a tři kola před koncem ročníku má na soka šestibodový náskok. Vzájemný zápas nejúspěšnějších tureckých klubů se nazývá Interkontinentální derby, protože Galatasaray sídlí na evropském břehu průlivu Bospor, zatímco Fenerbahce v asijské části Istanbulu. O tomto i dalších istanbulských derby jsme psali v Derby Weeku dříve.

Polsko – 1. Liga (2. liga)

Lechia Gdaňsk – Arka Gdynia

Derby Trójmiasta (Derby Trojměstí)

V severním Polsku na pobřeží Baltského moře spolu města Gdaňsk, Gdyně a Sopoty vytvářejí takzvané Trojměstí, přičemž v Gdaňsku a Gdyni sídlí dva velké kluby. V sezoně 2023/2024 bylo střetnutí Lechie a Arky druholigovým zápasem, od příští sezony však bude Derby Trojměstí k vidění nejspíš v rámci Ekstraklasy. Lechia už má postup jistý, Arka k němu má velmi blízko. Nyní si to lokální rivalové rozdají o to, kdo druhou njevyšší soutěž vyhraje. Arka ztrácí tři body a zbývají poslední dvě kola.