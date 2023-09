Livesport Daily #83: Češi mají problém prosadit se kvalitním ofenzivním fotbalem, říká Pivarník

Česká i slovenská fotbalová reprezentace za sebou mají další část kvalifikačních bojů o Mistrovství Evropy 2024. Obě země jsou zatím ve svých tabulkách na druhém místě, ale zdá se, že na Slovensku aktuálně panuje ohledně národního týmu pozitivnější atmosféra než v Česku. Čím to je, jak se na Slovensku pracuje s mládeží a v čem mají obě reprezentace problémy? O tom dnes v podcastu Livesport Daily mluvil technický ředitel Slovenského fotbalového svazu Roman Pivarník (56).

"Která reprezentace je aktuálně lepší? To je složitá otázka, obě země řeší svoje problémy. Obě mužstva by si přála být v žebříčku FIFA víš, já jsem do našeho strategického plánu dal to, že se musíme zlepšit. Minimálně mezi 25 nejlepšími týmy světa chceme být. No a porovnání s Českem, to doufám uvidíme na mistrovství Evropy," usmívá se Roman Pivarník, který má za sebou i trenérské zkušenosti v Česku, včetně lavičky Viktorie Plzeň.

"Důležité je, abychom dobře pracovali, hlavně s mládeží. Tam se potřebujeme zlepšovat, protože tam nám svět utíká," dodal.

Pivarník plní ve slovenském fotbale funkci technického ředitele, v praxi se stará o to, jak se fotbal na Slovensku rozvíjí. V Česku tuto pozici aktuálně trvale obsazenou nemáme, dočasně ji po krátkém působení Zdeňka Psotky zastává Erich Brabec.

"Za posledních několik měsíců jsem objel hodně zemí Evropy a všechny vyspělé mají technického ředitele a přikládají této pozici velkou váhu. Bývá to nejdůležitější sportovní funkce ve fotbale dané země, je nemyslitelné, aby v zemi nebyla tahle funkce zřízená a kvalitně obsazená," je přesvědčený Pivarník.

Livesport Daily #83: Je na tom slovenská reprezentace lépe než česká? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

- jak se na slovenskou pracuje s fotbalovou mládeží

- jak na národní tým působí italský trenér Calzona

- proč se vedení fotbalu nesmí spokojit s málem

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.