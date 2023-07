Rázná odpověď na přestupové spekulace. V Bayernu chci zůstat, vzkázal Goretzka

V minulých sezonách patřil ke stěžejním pilířům středové zálohy Bayernu. Leon Goretzka (28) se stal především neodmyslitelným parťákem Joshuy Kimmicha na pozici defenzivního štítu, a přestože se v nedávných týdnech objevily spekulace, že by řady mnichovského celku možná mohl opustit, sám vzkázal, že se nikam stěhovat nechce. Otázkou je, jakou pozici vlastně má.

O Goretzku jevily zájem v nedávných dnech dva účastníci Premier League, a to Manchester United a West Ham. Zkušený středopolař by však rád zůstal v Bundeslize. V jeho rozhodování ho evidentně neznervózněla ani slova trenéra Thomase Tuchela, který naznačil, že by hráč nemusel figurovat v hlavních plánech pro blížící se nový ročník. "V Bayernu nemá nikdo žádnou záruku. Není žádným tajemstvím, že Leon neměl povedený konec sezony," uvedl nedávno šéf lavičky Stern des Südens.

V Mnichově má Goretzka platnou smlouvu do roku 2026. A hodlá ji dodržet. "Mohu říct jen jedno. Miluji klub, miluji tohle město, miluji fanoušky a chci zde pokračovat. Nemyslím na odchod," odpovídal po Tuchelových komentářích pro německý týdeník Sport Bild. "Vždy ze sebe chci vydat všechny síly a udělat vše pro to, abychom byli úspěšní. Minulou sezonu to vypadalo dlouho dobře, ale v poslední třetině jsme přišli o možnost získat dva poháry," popisoval.

Statistiky v Bayernu Mnichov. Livesport

Ve finále ovšem nevyloučil, že se situace během léta ještě může změnit. "Každý ví, jak rychlý umí byznys být. Tohle přestupové okno je velmi bláznivé," pokračoval. "Výkonnostní křivka týmu i ta moje šla strmě dolů. Chceme se znovu dostat na požadovanou úroveň a dost tvrdě na tom teď pracujeme. Jsem v tomhle ohledu docela optimistický. Osobně se cítím dobře, momentálně máme hodně práce se stavbou základů," uzavřel Goretzka.