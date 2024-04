V průběhu roku jsme v kabině o titulu moc nemluvili. Teď si to musíme užít, řekl Alonso

Kouč fotbalistů Leverkusenu Xabi Alonso (42)vpo zisku premiérového německého titulu v klubové historii měl pro své svěřence jen slova chvály. Podle Španěla je Bayer mistrem zaslouženě, navíc po výjimečné sezoně, během které zatím neprohrál jediný zápas. Světový šampion z roku 2010 a dvojnásobný mistr Evropy ujistil, že jeho tým chce v závěru ročníku získat trofej i v Německém poháru a Evropské lize.

Leverkusen, za který hrají i čeští útočníci Patrik Schick s Adamem Hložkem a náhradní brankář Matěj Kovář, stvrdil zisk titulu nedělní výhrou 5:0 nad Brémami. Vítězství domácích symbolicky řídila hattrickem největší hvězda týmu Florian Wirtz. Lídři tabulky mají pět kol před koncem nedostižný náskok 16 bodů před obhájci titulu z Bayernu Mnichov, jejichž nadvláda v bundeslize skončila po 11 letech.

"Je to skvělý pocit, pro Leverkusen je to velký den a obrovský úspěch. Získat titul takovým způsobem, to je výjimečný výkon. Trofej je naprosto zasloužená nejen pro hráče, ale i pro fanoušky a celý klub," řekl Alonso na tiskové konferenci.

Bayer dominoval soutěži od úvodních kol a po cestě za první klubovou trofejí po 31 letech překonal řadu rekordů. Během sezony ve 43 soutěžních utkáních neprohrál (38 výher), čímž v rámci pěti elitních evropských lig vyrovnal rekord Juventusu z ročníku 2011/12. Odehrát úvodních 29 kol bundesligy bez porážky je rovněž historický zápis.

"Od začátku sezony nám to na hřišti klapalo. Už po pár zápasech bylo vidět, že tenhle tým může hrát opravdu dobrý fotbal," podotkl Alonso.

Někdejší vynikající záložník Liverpoolu, Realu Madrid nebo Bayernu Mnichov převzal tým v říjnu 2022 na sestupové pozici. Do té doby vedl pouze rezervu San Sebastianu v rodném Baskicku, první trenérskou sezonu na nejvyšší úrovni přesto zakončil na šestém místě německé nejvyšší soutěže. Navíc postoupil do semifinále Evropské ligy. V aktuálním ročníku je jeho tým suverénní.

Bayer ovládl Bundesligu s předstihem. Livesport

"V průběhu roku jsme v kabině o titulu moc nemluvili, ale samozřejmě jsme na něj všichni mysleli. Teď si to musíme užít, protože to je náročná sezona, která ale ještě zdaleka není u konce. Máme před sebou další cíle, chceme vyhrát i zbývající dvě soutěže," dodal Alonso.

Leverkusen má šanci zkompletovat double ve finále Německého poháru proti druholigovému Kaiserslauternu. Nejbližší zápas ho čeká ve čtvrtek v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti West Hamu. Úvodní duel vyhráli čerství němečtí šampioni 2:0.