Olympiakos v úvodním semifinále EKL vyhrál na hřišti Aston Villy, Fiorentina porazila Bruggy

Fotbalisté Olympiakosu překvapivě zvítězili v úvodním semifinále Konferenční ligy na hřišti Aston Villy 4:2, a udělali tak výrazný krok k postupu do finále hraného ve své domovině. Zásadní podíl na triumfu celku z Pirea měl marocký útočník Ayoub El Kaabi (30), který v úvodním dějství dvakrát překonal domácího gólmana. Na jeho trefy sice Villans dokázali zareagovat góly Ollieho Watkinse (28) a Moussy Diabyho (24), avšak hlavní slovo měl opět Maročan, jenž proměněnou penaltou a hattrickem rozhodl o triumfu hostů. Ve druhém utkání Fiorentina porazila Bruggy 3:2.

Jako první se tak prosadili hosté. Obrana Villans zaváhala, čehož využil El Kaabi, který přesnou střelou překonal Robina Olsena. Marocký kanonýr řádil i nadále. Ve 29. minutě přelstil ofsajdovou past domácích, mazácky obešel Olsena a suverénním způsobem přidal svůj druhý přesný zásah.

Celek z Pirea hrozil z rychlých brejků i nadále a daleko od třetí trefy nebyl Konstantinos Fortounis, jehož rána těsně minula branku. V závěru úvodní půle se přece jen projevila individuální kvalita domácích. Po rychlé kombinaci se v dobré pozici dostal k zakončení Watkins a přesnou ranou na zadní tyč snížil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Gólem nabuzení Villans vstoupili do druhého poločasu aktivně a odměnou jim bylo vyrovnání. Toho se dočkali v 52. minutě, kdy se k míči dostal rychlonohý Diaby, jenž z ostrého úhlu propálil Tzolakise. Radost domácím ale dlouho nevydržela.

Po nedovolené hře rukou se totiž kopala penalta, kterou v hattrick proměnil životní zápas hrající El Kaabi, a vrátil tak Řekům vedení. V 67. minutě už hosté vedli o dvě branky. Santiago Hezze zkusil štěstí střelou z dálky, kterou do protipohybu gólmana Olsena ztečoval Ezri Konsa. Villans mohli snížit v 84. minutě, jenže to by Douglas Luiz nesměl z pokutového kopu minout branku.

La Viola do zápasu vstoupila dobře a už v páté minutě otevřela skóre. Sottil se na levé straně dostal k míči, navedl si ho do středu hřiště a krásnou střelou na zadní tyč nedal gólmanovi šanci. Komplikace pro domácí přišla zhruba o 10 minut později, kdy kapitán Cristiano Biraghi zahrál v pokutovém území rukou a Hans Vanaken se chvíli nato z nařízeného pokutového kopu nemýlil.

Fiorentina si chtěla vzít vedení zpět, nicméně Nicolás González z dobré pozice těsně minul. Ve 37. minutě už se ale domácí dočkali. V pokutovém území se k míči dostal Belotti, který využil svých fyzických dispozicí, otočil se kolem obránce a přesnou střelou k pravé tyči vrátil Fialkám náskok.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Italský útočník byl blízko další trefě chvíli po začátku druhého poločasu, jenže jeho hlavičku mířící pod břevno skvěle vytáhl brankář Nordin Jackers. Hosté se snažili o aktivní přístup, avšak jejich naděje na vyrovnání snížil Raphael Onyedika, který se během několika minut vykartoval a zamířil do sprch předčasně.

Bruggy se ale dokázaly prosadit i v oslabení, když se po nákopu z vlastní poloviny dostal k míči Igor Thiago a přesnou střelou na zadní tyč překonal domácího gólmana. Fialkám mohl vrátit vedení González, jehož však vychytal skvělý Jackers. Tým z Toskánska se rozhodující trefy ale přece jen dočkal. V nastaveném času se po skrumáží v pokutovém území dostal k dorážce Nzola a nedal Jackersovi šanci.