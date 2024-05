Ztratili jsme víru. Já to musím změnit, ví po další porážce trenér Tottenhamu Postecoglou

Další derby, další porážka. Tottenham po Arsenalu nestačil ani na Chelsea (0:2) a přidal už třetí ligový duel bez bodu v řadě. Trenér Spurs Ange Postecoglou (58) po nezdaru na Stamford Bridge přiznal, že jeho svěřenci pomalu ztrácejí víru v postup do Ligy mistrů.

Spurs potřebovali na Stamford Bridge zvítězit, aby se v boji o místo mezi nejlepší čtyřkou přiblížili Aston Ville. Tento scénář se však nenaplnil, naopak tým australského kouče utrpěl třetí ligovou prohru v řadě. O všem důležitém rozhodly přesné zásahy Trevoha Chalobaha a Nicolase Jacksona.

Pátý Tottenham tak na Villans aktuálně ztrácí sedm bodů – do konce sezony mu zbývají odehrát čtyři zápasy, zatímco svěřenci trenéra Unaie Emeryho mají k dobru už jen tři. Postecoglou přiznal, že jeho hráči už nehrají s takovým sebevědomím, jaké je dříve provázelo a jejich naděje na Ligu mistrů se vytrácejí.

"Nebylo to dost dobré a já za to musím převzít zodpovědnost, je to na mně. Já jsem manažer a já jsem ten, kdo je tam staví. Když jsme podali takový výkon jako v prvním poločase, znamenalo to, že se k hráčům nedostal můj vzkaz ," řekl Australan.

Rozhodující byly opět problémy Tottenhamu v defenzivě. "Cítím, že jsme trochu ztratili víru a přesvědčení v náš fotbal, a je na mně, abych to změnil," vysvětlil bývalý kormidelník Celtiku.

"Nešlo o to, že jsme inkasovali první gól, ale o náš přístup k fotbalu. Nebyli jsme ani zdaleka dost dobří. Už nějakou dobu se trochu trápíme, je to součást našeho růstu. Musíme jít na hřiště a předvádět výkony, ale někdy je třeba být pokorný. Dnes jsme byli špatní," řekl po zápase.

Skleslý Postecoglou odpověděl také na otázku, zda je snaha Spurs dostat se do první čtyřky u konce. "Nevím, jak na tyto otázky odpovědět. Dnes jsme byli slabí, jaký má smysl přemýšlet o něčem jiném? Neexistuje žádný mistrovský vzorec. Budeme tvrdě pracovat a ujistíme se, že to zvládneme. Mou povinností je zajistit, abychom příště hráli lépe," uzavřel.