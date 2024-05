Livesport Daily #250: Rozhovory se všemi prvoligovými kouči. Jak vidí fotbal a jak trénují?

Podcast Livesport Daily vám dnes nabízí už svou 250. epizodu. A při té příležitosti jsme si připravili něco skutečně speciálního – rozhovory se všemi 16 prvoligovými trenéry. Každý z nich dostal 10 stejných otázek, které se týkají pohledu na fotbal, trénování a práce v jednotlivých klubech. Brian Priske, Jindřich Trpišovský, Miroslav Koubek a všichni další – je jen na vás, do odpovědí kterého trenéra se pustíte jako první.

"Jaký moderní fotbalový trend mě inspiruje? Toho je spousta, otázka je, jak se to dá přenášet do našeho prostředí," říká ve své části trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Ale pokud bych měl něco vypíchnout, tak je to práce s meziprostorem při dobývání plné obrany. Hodně koukám na výstavbu hry, která se v moderním fotbale mění. Hodně týmů má rychlé hráče, hrají na rychlé protiútoky. Díky tomu se dostávají do pevného, pružného bloku. Aktuálně mě hodně inspiruje Leverkusen, Manchester City nebo Arsenal," přiznává Trpišovský.

"Je mi jasné, že ofenzivní hráči potřebují určitou svobodu, aby mohli ukázat kreativitu. Na hřišti je 22 fotbalistů, každý z nich musí během zápasu udělat spoustu rozhodnutí, která ho můžou rozhodnout," odpovídá Brian Priske ze Sparty na to, jak moc hráče svazuje přísnou taktikou. "Zároveň ale nesmíme zapomínat, že hráči jsou profesionálové, kteří očekávají, že jim trenér vysvětlí svou představu o hře. Je moji prací, abych dal dohromady způsob hry, který bude pro hráče pochopitelný a zvládneme se ho držet dlouhé měsíce," dodává dánský trenér.

"Psychologa v Plzni nemáme, pokud kluci chtějí, řeší si to individuálně," odpovídá Miroslav Koubek na otázku ohledně mentální přípravy hráčů. "Snažím se samozřejmě na mužstvo působit tak, aby každý věděl, co se děje a jaký je plán. V individuálních rozhovorech s hráči, když to uznám za vhodné, se pak soustředím právě i na tu mentální stránku," poodhaluje svoje metody trenér Koubek.

Jaké otázky jsme všem trenérům v 250. díle položili?

Jaký moderní trend ve fotbale vás inspiruje?

Jakým světovým trenérem se inspirujete?

Jak pracujete s moderními technologiemi?

Jak pracujete s mladými hráči?

Podle čeho a jak dlouho před zápasem vybíráte sestavu?

Jak moc jste při zápase schopný ovlivnit výkon týmu?

Svazujete hráče pevnou taktikou nebo jim radši necháváte větší volnost?

Je pro vás důležitá mentální příprava týmu?

Jak pracujete s cizinci?

Jak byste popsal hráče, kterého byste si přál do týmu?

