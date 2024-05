Chelsea ovládla derby s Tottenhamem a po vítězství 2:0 se přiblížila pohárovým příčkám

Londýnská Chelsea porazila v rámci dohrávky 26. kola anglické Premier League svého rivala Tottenham 2:0, jemuž tak výrazně zkomplikovala cestu do Ligy mistrů. O vítěznou branku duelu se postaral ve 24. minutě obránce Trevoh Chalobah (24) poté, co defenziva Spurs nezvládla bránění standardní situace. Razítko na výhru Blues dal po změně stran Nicolas Jackson (22), když dorazil do odkryté brány projektil, který vyslal z přímého kopu Cole Palmer (21). Úsměv na tváři tak po čase mohl mít i Mauricio Pochettino, jenž na svůj bývalý klub našel recept v sezoně podruhé.

Již od samotného úvodu se stalo poznávacím znamením obou klubů nepřesnost v rozehrávce a nejistota. Oba týmy si byly vědomy důležitosti tohoto klání a nervozita jim ztěžovala nohy.

Domácí se dostali do vedení již ve 24. minutě po standardní situaci kapitána Blues Conora Gallaghera. Nekompromisní hlavičkou se prosadil sváteční střelec Chalobah. Fotbalisté v modrých dresech byli tak po právu odměněni za aktivnější vstup do zápasu.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran převzali Spurs otěže zápasu a nepouštěli hráče Chelsea na útočnou polovinu. Nicméně ani zvýšená aktivita nepomohla hostům vytvořit si vyloženou gólovou příležitost. Svěřenci Pochettina rezignovali na aktivitu a snažili se udržet si jednobrankové vedení.

Neviditelný Palmer o sobě dal vědět až v 73. minutě a to ve velkém stylu. Z přímého kopu orazítkoval brankovou konstrukci a následnou dorážku proměnil Jackson.