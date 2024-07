Dánská kolonie ve Spartě vítá nového člena, na Letnou se stěhuje stoper Galatasaraye Ross

Úřadující ligoví mistr tři dny před startem Chance ligy oznámil svou druhou letní posilu. Sparta dotáhla příchod středního obránce Mathiase Rosse (23) z tureckého Galatasaray Istanbul formou hostování s opcí na budoucí přestup. Dánský stoper, který v minulé sezoně hostoval v nizozemském Nijmegenu, na Letné doplní krajany Petera Vindahla a Asgera Sörensena.

"Mathias je hráč s velmi dobrými fyzickými parametry. V tomto ohledu vhodně doplní naši skladbu defenzivní části kádru," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Mathiase určitý čas trénoval Lars, a tak zná jeho schopnosti a charakter. Jsme rádi, že dáváme hlavnímu trenérovi další možnosti, jak složit obranu pro náročnou část sezony, ve které nás čeká hned třináct zápasů," dodal bývalý vynikající záložník.

Ross se z minulosti zná s krajanem a hlavním trenérem Sparty Larsem Friisem, pod jehož vedením hrál v roce 2022 v základní sestavě Aalborgu. Současný lodivod Letenských dokonce bývalému dánskému reprezentantovi do 21 let svěřil ve dvou případech kapitánskou pásku.

Za Nijmegen odehrál Ross 21 ligových zápasů a dal dva góly. S týmem postoupil do finále Nizozemského poháru, v němž NEC podlehl Feyenoordu Rotterdam. Do Galatasaraye přestoupil odchovanec Aalborgu předloni a podepsal smlouvu do roku 2026.