Derby Sparta – Slavia: Rouček v derby nevyhořel, ale penaltu pískat neměl, říká expert Ulrich

Odpískat v sedmadvaceti letech derby mezi Slavií a Spartou? Sudí Karel Rouček těžkou misi ve středu ve čtvrtfinále MOL Cupu podle fotbalové veřejnosti zvládl. Bývalý mezinárodní rozhodčí a delegát UEFA Jiří Ulrich (71) v rozhovoru pro Livesport Zprávy však na vlnu chvály nenaskočil. Stále ještě začínajícímu arbitrovi například vytkl pokutový kop po ruce, ze kterého Sparta vstřelila vítěznou branku.

Jak se vám středeční výkon Karla Roučka v Edenu líbil?

"Myslím si, že má talent. Do jisté doby a míry to zvládal. Mně se na jeho výkonu na rozdíl od toho, co jsem si přečetl v médiích, některé věci nelíbily. Ale nejednalo se o hrubé chyby, tedy až do té penalty…"

Vy byste ji nenařídil?

"To hezké utkání tím pohřbil. Podle mě pokutový kop nebyl a neměl být. Tohle by se nemělo pískat, protože tam nebyl ani jeden aspekt, proč by se taková ruka měla posuzovat jako nedovolená."

Podle pravidel a instrukcí Komise rozhodčích to bylo správně. Berete to tedy tak, že pravidla jsou nastavena zvláštně?

"Pravidla jsou nastavena tak, jak jsou. To se nedá nic dělat a musíme je brát na vědomí. V tomto případě ale podle mě byla uplatněna špatná aplikace toho pravidla. Karabec ho trefil z poměrně blízké vzdálenosti a Vlček měl ruku v přirozené poloze – nešel s ní proti míči, ale naopak se otáčel, aby s ní uhýbal. A během toho manévru ho míč trefil do ruky. Proč bychom měli posuzovat takovou ruku jako nedovolenou?"

Bylo na Roučkově výkonu ještě něco, co byste mu vytknul?

"Byly tam určité momenty. Třeba když na něj vystartoval Bořil. To vyplývá z nezralosti rozhodčího. Jsem toho názoru, že v 27 letech nemůže být začínající rozhodčí zralý na to, aby řídil největší utkání v zemi, kde vystupují tito hráči a na lavičce jsou osoby, které tam jsou."

Statistiky zápasu. Livesport

Sudím to v posledních letech moc neusnadňují.

"Fotbal přináší emoce, v tom je hezký. A musíte si uvědomit, že každý hráč, trenér je jiný. Někdo je klidnější, někdo zase emotivnější. Proto se občas objevují ostřejší projevy vůči sudím, kteří dělají rozhodnutí, která se ne vždy líbí. Vše má ale své hranice. A to znovu souvisí s tím, jakou má rozhodčí autoritu. To, jak se hráči na hřišti chovají, je obrazem toho, jakou je sudí osobností. No a když vidí mladého kluka, který je dokonce i mladší než někteří hráči na hřišti, je jasné, že to na něj zkouší a dovolí si víc."

Takže to byla chyba svěřit Roučkovi derby?

"On nevyhořel. Bylo to znát i na tom, že mužstva v poklidu odešla ze hřiště a nebyly tam projevy nesouhlasu. Nicméně ještě není na té úrovni, aby takové zápasy pískal opakovaně. Má všechno ještě před sebou a postupně k tomu dozraje. Bohužel doplácíme na to, že nemáme jiné rozhodčí."

Nelíbí se vám trend s nasazováním nových tvářích?

"Kvůli různým věcem z minulosti dnes nemáme kvalitní a zkušené rozhodčí, o které bychom se mohli opřít. Je tam pár starších kluků, ale není to taková kvalita. A k nim přichází houf mladých, kterým se dávají šance. Je to ale logicky sahání do tmy a zkoušení. Nezbývá nám nic jiného, než si počkat, až se tito mladí sudí ohrají a naberou potřebné zkušenosti."

Občas se stane, že někdo z mladých zazáří, ale za krátkou dobu předvede špatný výkon. Je to přirozené?

"Jednoznačně. Nemůžeme čekat, že kluci jako Černý, Starý či Rouček všechno odpískají s přehledem. To je zákonitost. Ale oni za to nemohou. Musí si tím projít."

Nedělní ligové derby odpíská Ondřej Pechanec. Není zarážející, že ve 37 letech bude řídit teprve druhé derby? (První řídil v roce 2019 v semifinále poháru a Slavia vyhrála 3:0).

"Vidíte, to by mě ani nenapadlo…"

Je to tedy dobrá volba?

"Šanci dostává správně. Ondra nikdy nepatřil mezi rozhodcovské hvězdy, které na sebe poutaly pozornost, spíš se jedná o spolehlivého sudího. Z tohohle pohledu je to rozumná volba. Přál bych mu, aby se mu to povedlo a užil si to, protože je to slušný a skromný člověk."

Je to člověk, který si od hráčů nenechá nic líbit?

"O tom jsem přesvědčený. Pokud by na něj měl někdo naběhnout, tak věřím tomu, že zareaguje. Ale v zápase se toho uděje tolik, že rozhodčí musí správně vyhodnotit, co je podstatné a co není. Jestli zaslechne na dálku nějakou pomluvu, tak to je ve vypjatém utkání malicherné, ale pokud vám řve hráč do ksichtu, tak to je samozřejmě do nebe volající a pokud rozhodčí nezakročí, je to špatně."

Přijde mi, že se obecně práce rozhodčích v dnešní době stává náročnou profesí. Fotbal se zrychluje, na sudí je upřen větší tlak a to i z toho důvodu, že existuje VAR, kalibrovaná čára a zápasy sleduje mnohem víc kamer. Každé jejich pochybení je hned vidět...

"To je pravda. Dřív nebylo k dispozici tolik detailů. Moderní technologie tlak ještě více umocňují, protože v minulosti by rozhodčí v derby penaltu písknul, nebo ne a nikdo by se tím nezabýval. Až po zápase by si vyslechl, zda udělal chybu, nebo to bylo v pořádku. Dnes se to okamžitě řeší, vytahují se různé záběry, lidé to mohou šířit na sociálních sítích a to jen zvyšuje tlak. Rozhodčí jsou pod daleko ostřejší kontrolou a tím roste i tlak."