Češi vstupují do finálového turnaje Davis Cupu. Výběr kapitána Navrátila cítí šanci na postup

V úterý odstartoval ve čtyřech evropských městech finálový turnaj Davisova poháru. Prestižní soutěže se účastní po dvou letech také čeští tenisté, kteří ve skupině C ve Valencii narazí na Srbsko, Jižní Koreu a domácí Španělsko, hrající bez hvězdného Carlose Alcaraze (20). Skupinová fáze se hraje do neděle 17. září. Do vyřazovacích bojů, které se uskuteční od 21. do 26. listopadu v Málaze, postoupí ze čtyř skupin vždy dva týmy. Češi startují dnes v 15 hodin.

Češi se do elitní společnosti probojovali díky úspěšné únorové kvalifikaci, v níž zvítězili 3:1 v Portugalsku. Ve Valencii bude hrát kvarteto Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Tým kapitána Jaroslava Navrátila vstoupí do turnaje ve středu 13. září proti Španělsku, o den později narazí na Jižní Koreu a v sobotu uzavře působení ve skupině proti Srbsku. Balkánskému celku by tou dobou neměl chybět ani čerstvý vítěz US Open a světová jednička Novak Djokovič.

"Kluci jsou mladí a všichni postupují na žebříčku dopředu, o čemž jsme se přesvědčili v letošní sezoně. Je tam Jirka Lehečka, teď se tam dostává Kuba Menšík a doufám, že do konce roku neřekl poslední slovo ani Tomáš Macháč. Dnes už všichni vědí, že se Česká republika nepřijela jen zúčastnit, ale je konkurenceschopná. I zde můžeme překvapit," řekl novinářům Navrátil, který označil za klíčový úvodní duel s oslabeným Španělskem.

Španělé dostali pro účast ve finálovém turnaji divokou kartu a v turnaji je při Alcarazově absenci povede 25. hráč světa Alejandro Davidovich Fokina. Ve výběru kapitána Davida Ferrera jsou také Roberto Bautista (42.), Albert Ramos (95.) a deblový specialista Marcel Granollers.

Srbové uspěli v kvalifikaci v Norsku, kde zvítězili jasně 4:0. Vedle Djokoviče by měli mít v týmu Lasla Djereho (37.), Miomira Kecmanoviče (48.) a Dušana Lajoviče (52.). Korejci nečekaně postoupili po vítězství 3:2 nad Belgií a povede je 112. hráč světa Kwon Sun-u.

Češi zasáhli do nového formátu Davis Cupu naposledy před dvěma lety, kdy nestačili v základní skupině v Innsbrucku na Velkou Británii a Francii. V letech 2012 a 2013 soutěž ještě v odlišném formátu ovládli.

Skupinovou fázi finálového turnaje hostí vedle Valencie také Boloňa, kde na sebe narazí Itálie, obhájci titulu z Kanady, Švédsko a Chile. V "béčku" zabojují v Manchesteru týmy Velké Británie, Austrálie, Francie a Švýcarska. Skupinu D pak ve Splitu tvoří Chorvatsko, USA, Nizozemsko a Finsko. Souboje ve skupinách se budou hrát na dva vítězné zápasy, po dvou dvouhrách případně rozhodne čtyřhra.

