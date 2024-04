Ajax opět na kolenou. Prohru 0:6 nejde jen tak hodit za hlavu, říká Blind po fiasku s Feyenoordem

Ajax, který byl dlouhé roky postrachem pro všechny své soupeře, neprožívá vůbec dobrou sezonu. Když už si jeho fanoušci mysleli, že nemůže být hůře, přišel souboj s Feyenoordem a další ostudný výsledek. Slavný klub schytal debakl 0:6, přičemž se jedná o nejvyšší porážku v jeho historii, k níž se vyjádřil i někdejší obránce a v současnosti člen dozorčí rady Danny Blind (62).

Skóre utkání přitom otevřel až ve 36. minutě Igor Paixao, který tím ovšem spustil gólostroj. Na první trefu rychle navázal Yankuba Minteh a branku do šatny vstřelil Dávid Hancko. Po změně stran se do 66. minuty domácí prosadili ještě třikrát.

Debakl nejde hodit za hlavu

"Zápas jsem pochopitelně sledoval. Ajax je velkým a v Nizozemsku nejpopulárnějším klubem, pod o to větším drobnohledem pak samozřejmě je. Prohru 0:6 nejde jen tak hodit za hlavu, v našem případě navíc nepřišla jako blesk z čistého nebe. Prožíváme mizernou sezonu a v současné situaci nejsme náhodou, vede k tomu řada důvodů," hodnotí bilanci amsterdamského celku.

Ajax se v úvodu sezony potácel u dna tabulky a aktuálně je šestý. O víkendu ztratil šance na účast v příštím ročníku Ligy mistrů a dokonce mu hrozí, že se nekvalifikuje do evropských pohárů. Jedním z hlavních důvodů na trávníku je děravá defenziva, která letos inkasovala už 81 branek, dosavadním nejhorším počinem Ajaxu bylo 71 obdržených soutěžních gólů v sezoně 1958/59.

Statistiky zápasu. Livesport

"Loni se nepovedly letní přestupy, mluvilo se o tom už stokrát, ale také o rok dříve přišlo pět nebo šest hráčů, kteří zklamali a rychle odešli. Dlouho se v Ajaxu neohřáli Conceicao, Grillitsch, Bassey, Wijndal a další. Každý týden je to o Ajaxu, přicházejí další špatné výsledky a pak cestujete do Rotterdamu a v očích ostatních představujete červený hadr pro býka. Utrpěli jsme nejvyšší prohru v historii, to mluví za vše," pokračoval.

Fiasko s Kroesem

Ajax nezažívá blamáž pouze na hřišti, ale také ve vedení. Před týdnem byl po pouhých čtrnácti dnech ve funkci suspendován generální ředitel Alex Kroes. Devětačtyřicetiletý funkcionář se stal nástupcem někdejšího skvělého gólmana Edwina van der Sara, jenž skončil ve funkci generálního ředitele po minulé sezoně.

Ajax oznámil Kroesův příchod z Alkmaaru na začátku srpna, kvůli klauzuli ve smlouvě ale mohl začít pracovat pro konkurenční klub až v březnu. Podle externí analýzy, kterou nechala dozorčí rada amsterdamského celku vypracovat, nakoupil v týdnu před oznámením "přestupu" 17 tisíc klubových akcií a jako zasvěcená osoba se dopustil nelegálního obchodování.

Aktuální pozice Ajaxu v tabulce. (9.4.) Livesport

"Je to šílené, nevysvětlitelné. Doufáte, že s kvalifikovanými lidmi na správných místech dosáhnete stability, to je celkem běžná praxe, my místo toho couváme zpět. V tomto případě není vítěze, prohrál Ajax, Kroes, fanoušci, zkrátka všichni. A my znovu zvažujeme, co dál," nechal se dále slyšet Blind.