Nejlepší střelec francouzské reprezentace po Euru skončí. Giroud chce dát prostor mladším

Francouzský fotbalista Olivier Giroud (27) plánuje po letošním mistrovství Evropy ukončit reprezentační kariéru. Útočník, jenž se po třech sezonách v AC Milán chystá zamířit do zámořské MLS, to řekl v rozhovoru pro list L'Équipe.

"Abych byl upřímný, tohle bude můj poslední turnaj s Les Bleus. Samozřejmě mi to bude strašně chybět," řekl Giroud. "Musíme ale uvolnit místo mladším. Člověk taky musí být opatrný, aby nepřetáhl o sezonu navíc. Je potřeba najít správnou rovnováhu," dodal.

Nejlepší střelec francouzského národního týmu má zatím na kontě 131 reprezentačních startů. Do statistik zapsal 57 gólů, Thierryho Henryho v historické tabulce předstihl během mistrovství světa v Kataru před dvěma lety.

"Vždycky jsem si myslel, že skončím, až si o to řekne tělo. Teď si myslím, že mám před sebou ještě dobré dva roky. Ale co se týče francouzské reprezentace, myslím, že tohle bude konec," řekl Giroud, jenž byl jedním z klíčových hráčů mužstva, které v roce 2018 získalo titul mistrů světa.

Klubovou kariéru chce Giroud dohrát v MLS. Z milánského AC, s nímž předloni získal titul a kde mu v létě vyprší smlouva, má namířeno do Los Angeles FC. Dříve působil i v Arsenalu nebo Chelsea, s níž před třemi lety vyhrál Ligu mistrů.

Giroudovy statistiky v posledních sezonách. Livesport

Na Euru by nyní rád navázal na poslední francouzské zlato z roku 2000, na minulém šampionátu tým vypadl v osmifinále. Konkrétní cíle si ale nedává. "Pokud vyhrajeme, tak mohu říct, že jsem s výjimkou Premier League, kterou je velice těžké vyhrát, vyhrál všechno," řekl. "Taky ale slýchám spoustu narážek na metu 60 gólů v národním týmu. Sleduju to, ale není to žádná posedlost," dodal.

Francie se na Euru ve skupině utká s Rakouskem, Nizozemskem a Polskem.

