Česká reprezentace odehraje generálku na Euro doma proti Severní Makedonii

Čeští fotbalisté odehrají generálku na mistrovství Evropy v Německu 10. června doma proti Severní Makedonii. O soupeři pro druhé přípravné utkání před šampionátem, ke kterému reprezentanti nastoupí na soustředění v Rakousku, se jedná. Fotbalová asociace ČR o tom informovala po dnešním jednání výkonného výboru v Praze.

Český tým se před Eurem sejde v neděli 2. června a ihned odcestuje na přípravný kemp do Rakouska. Na soustředění odehraje jeden zápas. Poté se svěřenci nového trenéra Ivana Haška vrátí do Čech, kde nastoupí ke generálce. Po duelu se Severní Makedonií dostanou hráči dvoudenní volno a ve čtvrtek 13. června odcestují do dějiště šampionátu.

"Ohledně obou červnových termínů pro přípravné zápasy jsme od začátku prosince komunikovali s řadou možných soupeřů. Do jednání obvykle vstupuje několik faktorů - představy trenérů obou stran, termínové možnosti nebo požadavky na místo utkání a další, protože každý se pro sebe snaží zvlášť před Eurem vybojovat co nejlepší podmínky," uvedl v tiskové zprávě na webu FAČR technický ředitel Erich Brabec.

Severní Makedonie odpovídala požadavkům

"Třeba my chceme hrát první přípravu přímo v Rakousku, takže jsme odmítli i několik věhlasných soupeřů, kteří chtěli hrát u nich. Pro generálku jsme zase trvali na tom, že musíme hrát doma proti někomu, kdo na Euro nepostoupil. Ostatně tak to bylo na každém Euru od roku 2004," doplnil Brabec.

Český celek se naposledy utkal se Severní Makedonií v kvalifikaci o mistrovství světa 2006 a v obou zápasech zvítězil. "Severní Makedonie odpovídá našim požadavkům a představám. Jde o tým, který nemůžeme potkat na závěrečném turnaji, ale má i svoji objektivní kvalitu. Stačí se podívat na její poslední výsledky, vždyť vloni remizovala s Anglií a Itálií," podotkl Brabec.

Zápasový program české reprezentace. Livesport

O přesném místě soustředění v Rakousku už má FAČR jasno, oznámit ho zatím nechtěla. "Vytypovali jsme několik lokalit, na které jsme se byli s novým realizačním týmem podívat, a z nich jsme vybrali nejlepší variantu. Jakmile bude podepsaná smlouva, tak to samozřejmě zveřejníme," řekl Brabec.

První letošní zápasy čekají reprezentaci za dva měsíce, nejprve se 22. března představí v přípravě v Norsku a o čtyři dny později přivítá Arménii. Mužstvo povede staronový trenér Hašek, který nahradil Jaroslava Šilhavého, jenž skončil v listopadu po kvalifikaci. Na lavičce české reprezentace už byl v pěti zápasech coby dočasný kouč v roce 2009.

Do mistrovství Evropy vstoupí český celek 18. června v Lipsku proti Portugalsku. Dalšími dvěma soupeři ve skupině budou v Hamburku jeden z vítězů březnového play off a Turecko.