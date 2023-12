Los mistrovství Evropy: Na koho narazí česká reprezentace na Euru 2024 v Německu?

Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství Evropy v příštím roce v Německu zápasem proti kontinentálnímu šampionovi z roku 2016 Portugalsku, za které hraje hvězdný kanonýr Cristiano Ronaldo. Dalšími soupeři ve skupině F budou Turecko a vítěz březnového play off C, jímž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko nebo Kazachstán.

Rozhodl o tom sobotní los v Hamburku, v jednom z deseti měst, kam závěrečný turnaj zavítá. Čeští reprezentanti začnou 18. června proti Portugalsku v Lipsku, další dva zápasy s vítězem play off a Tureckem odehrají v Hamburku.

Závěrečného turnaje se stejně jako předloni zúčastní 24 zemí, které los rozdělil do šesti čtyřčlenných skupin. Do vyřazovací části postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtyři mužstva z třetích míst. Mistrovství Evropy začne 14. června a vyvrcholí o měsíc později finálovým duelem v Berlíně. Česká reprezentace na losu neměla trenéra, Jaroslav Šilhavý se navzdory postupu rozhodl po kvalifikaci nepokračovat.

Národní tým od rozdělení federace postoupil ze všech evropských kvalifikací a na kontinentálním turnaji si zahraje poosmé za sebou. Předloni na šampionátu překvapivě došel až do čtvrtfinále, jeho maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996. Zlato z minulého mistrovství obhajuje Itálie.

Los mistrovství Evropy 2024

Skupina A: Německo, Skotsko, Maďarsko, Švýcarsko

Skupina B: Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Albánie

Skupina C: Dánsko, Slovinsko, Srbsko, Anglie

Skupina D: Nizozemsko, Francie, Rakousko, vítěz baráže A (Wales/Finsko/Polsko/Estonsko)

Skupina E: Belgie, Rumunsko, Slovensko, vítěz baráže B (Bosna a Hercegovina/Ukrajina/Izrael/Island)

Skupina F: Turecko, Portugalsko, Česko, vítěz baráže C (Řecko/Gruzie/Kazachstán/Lucembursko)

Čeští soupeři

Turecko

Po březnové domácí prohře 0:2 s Chorvatskem to sice s Turky vypadalo v kvalifikaci všelijak, v dalších pěti bitvách ale jen jednou remizovali a jinak přidávali samé výhry. Definitivním potvrzením jejich postupu bylo jasné říjnové vítězství 4:0 nad Lotyšskem. Přestože se Turecko muselo ve skupině D kromě Chorvatska vypořádat i s Walesem, nakonec ji ovládlo a postoupilo na třetí Euro v řadě.

Portugalsko

Portugalci v čele s Ronaldem si to během kvalifikace nedělali složité. V paměti zůstane nejen jejich domácí výhra 9:0 nad Lucemburskem, ale i fakt, že se stali teprve devátým národním týmem v historii bojů o ME, který prošel skupinovou fází beze ztráty bodu. Portugalsko nastřílelo ve skupině J Slovensku, Lucembursku, Islandu, Bosně a Lichtenštejnsku dohromady 36 gólů a jen dvakrát inkasovalo.

Los jsme sledovali online s postřehy experta Livesport Zpráv a bývalého bundesligového fotbalisty Jana Morávka:

18:55 Kdy a kde budou hrát Češi? Označte si tato data a místa:

18. června POR – CZE, Lipsko

22. června CZE – GRE/GEO/KAZ/LUX, Hamburk

26. června CZE – TUR, Hamburk

18:53 "Co se týká stadionů, přijde mi škoda, že budeme hrát v Hamburku. Lipsko je pozitivní, je blízko, ale oba stadiony, co se týká kapacity, jsou spíš menší. Hamburk má pro 50 tisíc, v Lipsku je dokonce ze všech stadionů nejmenší, tam je 42 tisíc," hodnotí umístění mačů Morávek.

18:51 První ohlas na los? "Papírově mi to přijde, že budeme hrát s Tureckem o postup. Obecně mi to přijde jako dobrá skupina. Myslím, že bychom z ní mohli postoupit dál. Je to rozhodně v českých silách," říká Jan Morávek.

18:49 Srbsko zakončuje skupinu C. Ostatní místa doplní týmy z baráže. Posledním českým soupeřem bude jeden z celků Gruzie, Řecko, Kazachstán, Lucembursko.

18:48 Skupinu A doplňuje Švýcarsko, do skupiny B míří Itálie. "Skupina B bude strašně silná. Jeden z velkých týmů může vypadnout, i když postupují i nejlepší ze třetích míst. Teď si nedokážu tipnout, kdo to z trojice Španělsko, Itálie a Chovatsko může být," říká Morávek.

18:46 "Turecko a Portugalsko ohromně těžcí soupeři. Portugalci v kvalifikace bez prohry a Turci v mých očích mají nastupující generaci zajímavých hráčů. Navíc vyhráli kvalifikaci v konkurenci s Chorvatskem. Začínáme v Lipsku proti Portugalsku, což je super pro fanoušky. Ale zároveň těžký vstup do turnaje," hodnotí Jan Morávek.

18:44 Slovensko míří do skupiny E s Belgií a Rumunskem, Čechy taky čeká Turecko a Portugalsko ve skupině F. Brzy se dozvíme posledního soupeře.

18:43 Do skupiny B míří Chorvatsko. Slovinsko si zahraje v céčku, Nizozemsko v D s Francií a Rakouskem. "Déčko je pro mě náběh na skupinu smrti. To vypadá brutálně," říká Morávek.

18:41 K Němcům a Maďarům poslal Blaise Matuidi Skotsko. Jelikož jsou na místě A2, jejich klání s Německem otevře celý šampionát. "Skvělá skupina pro domácí Němce. Uvidíme, koho jim los přiřkne ze čtvrtého koše," hodnotí Morávek.

18:40 "Četl jsem rozhovor s šéfem Deutsche Bahn, který říkal, že chtějí vzdálenosti mezi městy co nejvíce pokrýt vlakovou dopravou, aby se jednalo o jeden z nejekologičtějších šampionátů," přidává Jan Morávek zajímavý postřeh před druhou polovinou losu.

18:39 Rýsuje se těžká skupina, s Anglií bude v céčku Dánsko. S Francouzi si v D zahraje Rakousko. Rumunsko v čele s Nicolaem Stanciem jde do skupiny E, Turecko bude ve skupině F s Portugalskem..

18:38 Němce ve skupině A doplní Maďarsko vedené hvězdou Liverpoolu Dominikem Szoboszlaiem. Vítěze české kvalifikační skupiny, Albánii, čeká místo ve skupině B se Španělskem.

18:35 V kvalifikaci neporažená Belgie míří do skupiny E, Portugalsko tak bude hrát v F.

18:34 Francie je ve skupině D, Tomáš Rosický ji poslal na místo D4.

18:33 Minule stříbrná Anglie, v čele s Harrym Kanem z Bayernu Mnichov, bude ve skupině C.

18:32 Do skupiny B míří Španělsko. Trojnásobní vítězové budou ve skupině na prvním místě.

18:30 Soupeře ještě neznáme, ale kam by bylo hezké se podívat? "Pro české fanoušky by bylo super být ve skupině F, kde jsou hezké stadiony. Dortmund, Gelsenkirchen, Hamburk a Lipsko je navíc kousek za hranicemi," říká Morávek.

18:28 K legendám čekajícím na los se přidal i oficiální maskot. V míčku s německými barvami se, nepřekvapivě, ukrývalo Německo, jistý první tým ve skupině A.

18:22 "Přijde mi škoda, že Česko nemá na losu svého trenéra. Byl by to pro něj zážitek," říká Jan Morávek. "Na všechny národy to musí působit zvláštně. Je škoda, že se to takhle sešlo. Snad mají lidé vedení FAČR už nějaký plán a věřím, že budeme na EURO úspěšní."

18:20 Po dvaceti minutách slavnostního večera je pořád jisté jen to, že pořadatelské Německo bude ve skupině A. Ale legendy už pomalu zaujímají svá místa a půjdeme losovat...

18:17 Buffona a dvojici moderátorů doplňují Steve McManaman, Angelos Charisteas, Brian Laudrup, Tomáš Rosický, Ricardo Quaresma, Blaise Matuidi, Wesley Sneijder, Sami Khedira a David Silva.

18:14 Rovnou deset legend spojených s Eurem se ukáže na pódiu. Gianluigi Buffon, reprezentující úřadující mistry z Itálie, přinesl trofej pro šampiony. "Očekávám skvělou organizaci a úžasné zápasy," řekl 'Gigi', který se v Německu stal mistrem světa.

18:00 Los v Hamburku začíná! Nejdříve ale dojde na něco, co je pro Labskou filharmonii tradiční - hudební vystoupení.

17:58 V jaký los doufá expert Livesport Zpráv Jan Morávek? "Přál bych si, aby Češi dostali z prvního koše Německo, z druhého odvetu s Albánií a ze čtvrtého koše Wales. Z jednoho pohledu by to bylo zajímavé poměřit se s domácím týmem i kvůli atmosféře a také by to byla hratelná skupina z českého pohledu a hráli bychom o postup," říká bývalý bundesligový fotbalista.

17:32 Los Eura je slavností událost se vším všudy, včetně červeného koberce. Na něm rozdával úsměvy i Luciano Spalletti, jehož Itálie vstoupí do turnaje coby obhájce zlata.

17:22 Los evropského šampionátu budeme sledovat online a informovat vás o složení skupin. Své postřehy přidá expert Livesport Zpráv, bývalý bundesligový fotbalista Jan Morávek

Evropského šampionátu se potřetí za sebou zúčastní 24 zemí. Český tým si na kontinentálním mistrovství zahraje poosmé za sebou. Předloni došel do čtvrtfinále, jeho maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996, v roce 2004 dokráčel tým kolem Pavla Nedvěda do semifinále.

Šampionát v Německu začne 14. června a vyvrcholí o měsíc později finálovým zápasem v Berlíně.