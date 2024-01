K repre na plný úvazek? Tuhle možnost jsem zavrhl, mám v Bohemce rozdělanou práci, říká Veselý

Jaroslav Veselý (46) si velmi váží možnosti být asistentem nového trenéra české fotbalové reprezentace Ivana Haška. Věří, že jeho práci jako hlavního kouče pražských Bohemians 1905 to neovlivní. Smlouvu u národního týmu má do letního mistrovství Evropy v Německu, poté si vyhodnotí, zda dvojroli bude zvládat i nadále. Práci na plný úvazek u reprezentace odmítl, protože má ve vršovickém celku rozdělanou práci. Řekl to v rozhovoru pro klubovou televizi.

Hašek byl jmenován trenérem národního mužstva před týdnem. Pozici asistenta vedle Veselého zastává i Jaroslav Köstl, jehož bratr Daniel hraje v Bohemians. "Být členem realizačního týmu reprezentace a mít možnost jet na mistrovství Evropy je určitě pro mě obrovská čest. Beru to hlavně jako hodnocení práce tady v Bohemce, nás všech, hlavně hráčů, kteří na tom mají nejvýraznější podíl. Stejný podíl na tom má můj realizační tým," řekl Veselý.

"Doufám, že práci v Bohemce to neovlivní vůbec. V jarní části sezony tu budu nepřítomný jenom jeden sraz v březnu, to se bavíme o sedmi osmi dnech. Věřím, že máme natolik dobrý realizační tým, že to v pořádku zvládnou. Budeme v kontaktu. Druhá akce, kde je vyžadovaná moje přítomnost, je kemp před Eurem v době, kdy už liga nebude a kdy máme volno, a potom Euro," uvedl šestačtyřicetiletý Veselý.

Absence podle vývoje

Jeho absence v Bohemians během šampionátu v Německu se bude odvíjet od toho, jak úspěšní Češi budou. "V tuto chvíli to vypadá, že bych chyběl na začátku přípravy sedm až třeba deset dní. Uvidí se podle výsledku. Přál bych si, aby to bylo co nejdéle. O tom už také máme představu, jak bychom to řešili," řekl Veselý, jenž pracoval s Haškem už ve Spojených arabských emirátech.

Zatímco Hašek má smlouvu do konce kvalifikace mistrovství světa, tedy do listopadu příštího roku, s opcí na baráž, případně závěrečný turnaj, Veselý jen na půl roku. "Jednou z mých podmínek bylo, že jsem nechtěl dlouhodobou smlouvu. Chtěl jsem na půl roku, protože sám nevím, co od toho čekat. Chci si to vyhodnotit hlavně já sám, abych věděl, jestli je možné to takhle zvládat po skončení Eura," uvedl Veselý.

Zápasový program české reprezentace. Livesport

"Chci dát možnost i asociaci, aby se mohla rozhodnout, jestli se mnou chce dál spolupracovat. A hlavně Bohemce. Chci, abychom si to všichni vyhodnotili. Pokud uvidíme, že je to funkční a strany budou mít dál na spolupráci zájem - a sám si vyhodnotím, jestli to je takhle v pořádku a netrpí tím hlavně Bohemka -, můžeme se bavit dál," řekl rodák z Hradce Králové.

Fanoušci "Klokanů" podle něj nemusí mít strach. "Jedna z variant byla, jestli nechci jít k reprezentaci na plný úvazek a Bohemku opustit. Tu jsem okamžitě zavrhl, byť nás s Ivanem pojí lidské i profesní přátelství. Nedovedl jsem si to v tuto chvíli představit, protože cítím, že tu máme rozdělanou práci a ještě pořád věřím, že jsme tady neřekli poslední slovo," uvedl Veselý, který Pražany vede od března 2022.

Bohemka nebude na vedlejší koleji

"Pořád také věřím, že někdy můžeme překonat to, co jsme tady dokázali. Nevím, jestli v této sezoně nebo v té další. Kdybych cítil, že už tady tomu nemám co dát a tým se nemá kam posouvat, možná bych o tom uvažoval," poznamenal Veselý. Bohemians pod jeho vedením obsadili v minulé sezoně nečekané čtvrté místo a po 36 letech se představili v pohárové Evropě. V aktuálním ročníku přezimují na devátém místě.

Aktuální tabulka FORTUNA:LIGY. (11. leden) Livesport

"Nemějte strach, že bych kašlal na Bohemku a bral ji na vedlejší kolej. Tak to nikdy nebude. Už teď říkám, že mám Bohemku navždy v srdci. V tuhle chvíli mě nezajímá nic jiného než Bohemka, je pro mě vždycky na prvním místě. Když odjedu na nároďák, je logické, že budu na 100 procent pracovat pro asociaci. Myslím si ale, že je to možné v těchto obdobích skloubit a zvládnout," prohlásil bývalý trenér druholigové Chrudimi.

Nejvíce bude jeho dvojrolí trpět jeho rodina. "Určitě z toho není nadšená, má s tím možná největší problém. Chci jim poděkovat, že mi to umožnili i doma a že to můžu jít zkusit. Stejně jako hráči i trenéři mají své sny. Věřím, že na mistrovství Evropy dokážeme uspět," řekl Veselý, jehož asistentem v Bohemians je syn reprezentačního trenéra Ivan Hašek mladší.