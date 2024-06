Dvojitá rána pro Nizozemsko. De Jong nedoléčil kotník, Koopmeiners se zranil při rozcvičce

Vedení reprezentace Nizozemska oznámilo, že Oranjes nebudou moci na Euru počítat s Frenkiem de Jongem (27) ani Teunem Koopmeinersem (26). Barcelonský záložník nestihl doléčit zraněný kotník a středopolař Atalanty se zranil během rozcvičky před pondělní generálkou s Islandem (4:0), trenér Ronald Koeman musel oba nuceně z nominace vyřadit. Narychlo byl povolán Ian Maatsen (22), tuto změnu každopádně musí ještě potvrdit a posvětit příslušné komise UEFA.

Pro Oranjes je to před startem turnaje velká nepříjemnost, De Jong totiž měl být jedním z klíčových článků sestavy. Závod s časem ovšem prohrál. "Tu zprávu jsem se dozvěděl odpoledne,” hlesl po pondělním přátelském utkání s Islandem nizozemský kouč Ronald Koeman v rozhovoru pro televizní stanici NOS. "Na tréninku pokaždé cítil bolest. Dospěli jsme k závěru, že na další tři týdny nebude dostatečně fit.”

De Jong naposledy nastoupil 21. dubna, poté ale katalánskému týmu chyběl do konce sezony. Přesto ho Koeman v závěru května zařadil do konečné nominace na evropský šampionát. "Nemá smysl ho tu dál držet," dodal.

V úterý pak Nizozemsko povolalo do zbraně dvaadvacetiletého Maatsena, který uplynulé jaro strávil na hostování z Chelsea v Dortmundu. Prožil přitom velmi silné období, které korunoval účastí ve finále Ligy mistrů. Schválit jeho start ale musí ještě UEFA, konečná složení mužstev se totiž musela předložit do minulého pátku do půlnoci.

Avšak ti, kteří onemocní nebo utrpí zranění, mohou být zastoupeni. Prvním krokem v tomto procesu je, aby týmový lékař i lékaři z UEFA dosvědčili, že daný hráč nemůže být po dobu šampionátu k dispozici kvůli zdravotním důvodům.

Euro se nebude týkat ani Teuna Koopmeinerse. Nedávný vítěz Evropské ligy s Bergamem se zranil při rozcvičce před duelem s Islandem, zástupci týmu zranění nespecifikovali.