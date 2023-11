Na Euru jsme nemohli chybět, patříme tam, prohlásil italský brankář Donnarumma

Podle brankáře Gianluigiho Donnarummy (24) italští fotbalisté nemohli chybět na mistrovství Evropy, jelikož na něj patří. Citoval ho web UEFA. K postupu na šampionát v příštím roce stačila Italům pondělní bezbranková remíza s Ukrajinou. Útočník Federico Chiesa (26) považuje za zásadní, že se obhájci evropského titulu vrátili na velký turnaj poté, co se v minulém roce nekvalifikovali na mistrovství světa.

Tým z Apeninského poloostrova se stejně jako Česko od roku 1996 představí na Euru poosmé za sebou. Při bodové rovnosti s Ukrajinou v konečné tabulce rozhodla lepší vzájemná bilance, jelikož Italové ji v září porazili na milánském San Siru 2:1. Skupinu C ovládla Anglie, kterou Italové v posledním finále evropského šampionátu zdolali na penalty.

"Nemohli jsme chybět na Euru, patříme tam, jsme součástí jeho historie. Musíme být hrdí na to, co jsme dokázali. Nebylo to snadné, proto jsme tak spokojení. Musíme poděkovat trenérovi a celému realizačnímu týmu a našim fanouškům, kteří nás nezavrhli a motivovali nás v těžkých dobách," řekl gólman Donnarumma.

Statistiky zápasu. Livesport

Euro se odehraje od 14. června do 14. července. "Pojedeme do Německa jako úřadující šampioni a dáme do toho znovu maximum. Víme, že se nám může dařit, pokud si zachováme podobný přístup. Děkujeme fanouškům za neuvěřitelnou pomoc v posledních minutách. Všichni jsme byli na jedné lodi," uvedl gólman Paris St. Germain.

Italové loni v březnu v semifinále play off o MS překvapivě doma podlehli Severní Makedonii. "Bylo zásadní vrátit se na velký turnaj. Vyřazení z bojů o postup na mistrovství světa jsem kvůli zranění prožil doma a trpěl jsem společně se spoluhráči. Mám velkou radost, že na Euro jedeme a představíme se na něm jako obhájci titulu," prohlásil hráč turínského Juventusu Chiesa.

Ukrajinu čeká baráž

Mužstvo dovedl na šampionát trenér Luciano Spalletti, jenž v srpnu nahradil odstoupivšího Roberta Manciniho. "Děkuju všem, byli jsme odhodlaní dosáhnout tohoto výsledku. Laťka je nastavena a to nejlepší teprve přijde," věří čtyřiašedesátiletý kouč, jenž na jaře oslavil s Neapolí italský titul.

Konečná tabulka. Livesport

Turnaj v Německu zná 20 z 24 účastníků, skupiny budou rozlosovány 2. prosince. O zbývající čtyři místa se bude hrát v březnovém play off, v němž nebude chybět Ukrajina, která kvůli ruské vojenské agresi nastupuje k domácím zápasům na neutrálních hřištích. V říjnu například hostila Severní Makedonii v Praze, zatímco Italy v Leverkusenu.

"Až do závěrečného hvizdu jsme do toho dali všechno a do play off půjdeme s hrdostí. Nyní máme čas se co nejlépe připravit. Pokud zůstaneme zdraví, máme slušnou šanci, že si povedeme dobře," řekl kapitán Taras Stepanenko.