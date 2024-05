Guardiola věří v úspěch Anglie na Euru: Jsou opravdu blízko. Stačí uvěřit a dokáží to

Vrátí se fotbal domů? Klasická otázka, kterou si pokládají fanoušci před každou velkou mezinárodní akcí. Anglie bude velkým favoritem na zisk trofeje i toto léto – na blížícím se evropském šampionátu v Německu. Stejný názor má i jeden z nejlepších trenérů současnosti Pep Guardiola (53). "Národní tým? Opravdu dobrý," odvětil novinářům lodivod Manchesteru City.

"Není to jen o talentu ofenzivních hráčů, jde o celý tým. Gareth dokonale ví, co má dělat," dodal Guardiola před večerním zápasem Citizens proti Wolves. Prostovlasý Španěl přitom zmínil hlavního trenéra Albionu Garetha Southgatea, pod jehož vedením se Anglie dostala do semifinále mistrovství světa 2018, čtvrtfinále MS 2022 a také do finále Eura 2020.

"Mám pocit, vlastně všichni ho mají, že anglická reprezentace na posledních akcích udělala pořádné kroky dopředu. Jsou opravdu blízko. Prohráli finále a dostali se do semifinále," dodal Guardiola.

Nejbližší program Anglie. Livesport

"Když do těchto fází dojdete každé dva roky, musí to přijít. Je to dost podobné jako u nás – byli jsme blízko a nakonec jsme ten pohár zvedli. Stačí tomu věřit. Když tomu uvěří, dokážou to," myslí si Guardiola.

Anglie je na Euru 2024 v Německu, které začíná 14. června, ve skupině C se Slovinskem, Dánskem a Srbskem.