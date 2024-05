Zbrojovka loupila v Příbrami, architekta výhry našla v realizačním týmu rezervy

Brna v úvodním utkání 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LUGY zvítězilo v Příbrami 2:0 a připsalo si první jarní výhru na hřištích soupeřů. Zatímco Zbrojovka se po duelu dvou exligových týmů posunula do klidnějších pater tabulky, Středočeši se dál drží jen čtyři body nad sestupovými příčkami. Ve zbývajících pátečních zápasech se body dělily. Jihlava remizovala s Varnsdorfem 3:3 a Opava s Chrudimí bez branek.

Souboj trápícího se brněnského útoku s děravou defenzivou Středočechů vyzněl lépe pro hosty, které nasměroval k triumfu dvěma gólovými přihrávkami asistent trenéra B-týmu Peter Štepanovský.

Veterán v dresu Flinty se přitom na hřišti objevil až jako záskok za opětovně zraněného Jakuba Šurala. Moravský celek se dočkal prvního vítězství po oznámení o prodeji klubu, svěřenci Romana Bednáře naopak nevyhráli již popáté v řadě.

Vysočina vedená Davidem Oulehlou, jenž seděl mezi lety 2018 a 2020 na lavičce soupeře, se velmi brzy dostala do vedení. Ve druhé půli, do níž se nakonec vstupovalo za nerozhodného stavu, zprvu opět dominovali domácí, kteří se slepenými zásahy dostali do trháku.

Ani ten jim ovšem k výhře nestačil, jelikož v závěru srovnal svým druhým gólem v zápase Matyáš Vojta. Jeho trefy sice dostaly Severočechy na dělenou první příčku ve statistice nastřílených branek, z pohledu tabulky však stejně jako domácí zůstali namočeni v boji o záchranu.

V souboji ambiciózních celků, které se nachází mimo postupové příčky, ukazovali mnohem větší touhu po vítězství domácí. Ani aktivní Adam Ondráček, který výrazně přispěl ke 23 střeleckým pokusům svého týmu proti třem soupeřovým, však nedokázal překonat východočeskou defenzivu.

Zápas tak z pohledu výsledku navázal na všech pět předchozích vzájemných střetnutí, v nichž ani jednou nepadly více než dvě branky.

