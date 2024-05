FPL před 36. kolem: Blíží se konec sezony. Které týmy ještě pohání motivace?

Je tady květen a s ním i jasný signál pro každého hráče Fantasy Premier League: Konec sezony se rychle blíží. Všechny manažery, ostatně jako každý týden, se i nyní pokusíme připravit na následující kolo. To startuje trochu netradičně už v pátek.

Kdysi někdo tvrdil, že FPL je maraton, nikoli sprint, a všechny tahy je třeba dělat v klidu a trpělivě čekat na jejich výsledky. Velmi dobře to vystihuje myšlenku celé hry, ale všichni víme, že závěr běhu na dlouhou trať může být ve sprintu. V posledních metrech už běžci nic neplánují a jednoduše ze sebe vydají všechno, aby co nejrychleji protnuli cílovou čáru. A tak je to i na konci sezony ve FPL – teď už není moc co plánovat, důležitá jsou rychlá a efektivní rozhodnutí.

Abychom věděli, co nás čeká, podívejme se nejprve na stav jednotlivých týmů před závěrečnými zápasy. Kdo do toho ještě musí dát všechno a kdo už má po sezoně? Nezapomeňte, že Fantasy Premier League je úzce propojena se samotnou Premier League, takže kromě čísel ve hře stojí za to vzít v úvahu i skutečné zápasy.

Bojují o titul: Manchester City, Arsenal, Liverpool

Samozřejmě, že The Reds jsou zde trochu násilím, protože už mají zaručené umístění v první čtyřce a titul je v jejich případě spíše teorie. I tak by jim ale mělo záležet na dalších výhrách. V případě Citizens a Gunners není pochyb – hráči obou týmů udělají až do konce sezony vše pro to, aby hráli co nejlépe a vybojovali vytoužený titul. Nezapomeňme však, že hráči Manchesteru City budou bojovat zároveň o FA Cup.

Uchazeči o evropské poháry: Aston Villa, Tottenham, Manchester United, Newcastle, West Ham, Chelsea

Každý z týmů zde má jiné cíle, protože Aston Villa tvrdě bojuje o první čtyřku zaručující Ligu mistrů, West Ham a Chelsea mají malé šance na postup do Konfereční ligy, ale dá se říci, že motivace v šatnách těchto týmů by měla být na nejvyšší úrovni a žádný z nich neprodá svou kůži lacino.

Vezměme však v úvahu i to, že The Villans jsou stále ve hře v Evropě, zatímco Rudí ďáblové si po sezoně zahrají finále FA Cupu. Takové faktory jsou také důležité, protože se dá předpokládat, že v týmu Aston Villy budeme svědky rotace, přičemž svěřenci Erika Ten Haga se v ligových zápasech budou snažit svému trenérovi ukázat, že si zaslouží místo v základní sestavě ve Wembley.

Boj o udržení: Nottingham, Luton, Burnley

Tyto týmy mají v posledních kolech rozhodně o co bojovat. To samozřejmě neznamená, že se vyplatí kupovat jejich hráče ve velkém, ale do udržení mezi elitou zkrátka všechno. Koneckonců víme, jak velký je finanční rozdíl mezi Premier League a Championship...

Sestup: Sheffield United

Hráčům Sheffieldu se vyhýbejte velkým obloukem!

Koho koupit?

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících ve Fantasy Premier League)

Ben White (6,0) – Čistých kont v Premier League ubývá a přestože Arsenal nečeká ve 37. kole dvojutkání, nebál bych se zůstat u osvědčené obrany Gunners. Na pravém kraji defenzivy se do dobrých pozic dostává Ben White, což potvrdil před týdnem dvěma góly proti Chelsea. Svěřence Mikela Artety čekají do konce sezony dva domácí zápasy proti Bournemouthu a Evertonu, kde by anglický reprezentant měl znovu prokázat svoji kvalitu směrem dopředu, případně přispět nulou na kontě obdržených branek.

Kevin De Bruyne (10,5) – Výběr v záložní řadě je široký a je obtížné vybrat do sestavy ideální pětici. Poměrně rozdílovým hráčem, kterého vlastní okolo 16 procent hráčů, je v této fázi sezony Kevin De Bruyne. Citizens přivítají na domácím stadionu Wolves, což jsou povinné tři body v boji o titul, o okolo později je navíc v plánu dvojutkání s Fulhamem a Tottenhamem. Belgičan se po těžkostech se zraněními dostává do ideální kondice a já věřím, že v těchto důležitých zápasech bude v základní sestavě. Pro připomínku, v květnu 2022 se proti Vlkům prosadil ve venkovním utkání čtyřikrát.

Chris Wood (4,8) – Tři výborné šance spálil v zápase proti Manchesteru City Chris Wood. Přesnější mušku bude od novozélandského reprezentanta Nottingham potřebovat v souboji s posledním Sheffieldem United. Ten již s jistotou sestupuje do Championship a sezonu prakticky jen dohrává. Forest však bojují o přežití v Premier League a los nemají nejhorší, v dalších zápasech je čeká doma Chelsea a v posledním kole výlet na Turf Moor. V ceně 4,8 milionu je Wood odvážnou volbou do útoku, pro FPL manažery, kteří potřebují v minilize dohnat náskok soupeřů před nimi, dobrá rozdílová volba do zbytku ročníku.