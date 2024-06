Rekordy Eura v ohrožení: Yamal sebere primát Polákovi, obává se i nejstarší střelec

Do začátku Eura zbývá už jen několik dní a všechny reprezentace tak už oznámily podoby svých nominací. Věkový rozdíl ve výběrech je letos obrovský a nejmladší hráč cestující do Německa je o 25 let mladší než nejstarší. Oba by navíc mohli v Německu překonat rekordy evropského šampionátu.

Teenageři

Na blížící se Euro bylo nominováno 11 teenagerů. Logicky nechybí největší talenti evropského fotbalu Yamal, Zaïre-Emery, Mainoo, Güler, Neves a Vermeeren, které čeká první velký mezinárodní turnaj. Ve slovenském týmu je i osmnáctiletý Leo Sauer z Feyenoordu.

Senzace Barcelony Yamal je nejmladším fotbalistou, který se mistrovství Evropy v Německu zúčastní. Sedmnácté narozeniny oslaví pouhý den před koncem ME a pokud nastoupí, stane se nejmladším hráčem, který kdy na Euru odehrál byť jen minutu.

Tento rekord v současnosti drží Kacper Kozlowski – Polák, který v posledních dvou sezonách hostoval z Brightonu ve Vitesse. V roce 2021 mu bylo 17 let a osm měsíců, když za svou rodnou zemi nastoupil proti Španělsku.

Yamal se může stát nejmladším hráčem v historii evropských šampionátů. AFP

Nejmladším střelcem Eura je Johan Vonlanthen, který v roce 2004 skóroval za Švýcarsko ve věku 18 let. O rekord ho letos v létě může připravit nejen Yamal, ale i Zaïre-Emery.

41 let

Překonán by mohl být taky historický zápis nejstaršího hráče Eura. Jediným fotbalistou nad 40 let na závěrečném turnaji v Německu je 136násobný reprezentant Pepe. Vítěz mistrovství Evropy z roku 2016 totiž v únoru oslavil 41. narozeniny a mohl by se stát prvním hráčem v tomto věku, který nastoupí do duelu na mistrovství Evropy.

Dosud nejstarším fotbalistou, který si na Euru připsal alespoň jednu minutu, je Gábor Király. Maďarský brankář v roce 2016 ve svých 40 letech udivoval nejen svými výkony, ale také šedými tepláky. Rekord mezi hráči v poli drží Lothar Matthäus, kterému bylo na přelomu století během mistrovství Evropy 39 let.

Király chytal v ikonické teplákové soupravě i v roce 2016 proti Pepemu. AFP

Pepe se dost možná stane i nejstarším střelcem v historii evropských šampionátů. Tento rekord v současnosti drží Ivica Vastic, kterému bylo 38 let, když v roce 2008 skóroval za Rakousko. Tento milník však může překonat nejen Pepe, ale také Luka Modrič a Cristiano Ronaldo.