Barák rozhodl bláznivý duel v nastavení, šlágr EKL mezi Ajaxem a Aston Villou góly nenabídl

Fiorentina zvítězila v úvodním osmifinále Konferenční ligy v maďarské Budapešti nad Maccabi Haifa 4:3. Divoký průběh duelu odstartovala již druhá minuta, ve které se trefil hostující M’Bala Nzola (27). Zeleným se pak sice podařilo ještě v úvodním dějství stav otočit, po změně stran se však italský celek zvládl do duelu hned dvakrát vrátit. Rozhodující zásah obstaral až v samotném závěru Antonín Barák (29), který nastoupil na hřiště v 83. minutě.

Příznivci atraktivního fotbalu, kteří přišli na zápas později, nemuseli ničeho litovat. V jeho úvodu se totiž nic zásadního před branami obou celků nedělo. První pozdvižení na tribunách vyvolal domácí mladík Jorrel Hato, když skvělou průnikovou přihrávkou vyslal do samostatného úniku Briana Brobbeyho, avšak svalnatý hrotový útočník napálil míč pouze do boční sítě. Do šaten se tak šlo za bezbrankového stavu.

Také rozjezd druhého dějství byl poněkud pomalejší. Až v 67. minutě měl k první přesné trefě zápasu blízko Kenneth Taylor, avšak po kombinaci s Bornou Sosou nakonec nechal vyniknout hostujícího brankáře Emiliana Martíneze. Největší rozruch způsobil až závěr zápasu, kdy druhou žlutou kartu napřed obdržel Konsa a stejný počin se povedl o tři minuty později i domácímu Gooijerovi, a tak oba týmy dohrávaly v 10 hráčích.

Fotbalisté Molde udolali po divokém závěru Bruggy 2:1. Norského zástupce poslal do vedení krátce před pauzou Halldor Stenevik, hosté však většinu času působili živějším dojmem, za což byli v závěrečné desetiminutovce odměněni penaltou a srovnávacím gólem.

Štěstěna ovšem byla nakloněna seveřanům, neboť v nastaveném čase udeřil Fredrik Gulbrandsen a zařídil svému celku lepší výchozí pozici do odvety.

Fotbalisté Maccabi Tel Aviv porazili Olympiakos 4:1. Izraelský celek rozhodl o svém triumfu už v první půli, v níž se dvakrát prosadil 36letý útočník Eran Zahavi. Pro 73násobného reprezentanta Izraele šlo navíc již o šestý a sedmý zásah v soutěži, čímž se osamostatnil na čele tabulky kanonýrů.

Lille zvítězilo na hřišti Sturmu Graz 3:0. Dvě trefy za záda Vítězslava Jaroše obstaral kanadský kanonýr Jonathan David, který se tak v posledních čtyřech soutěžních utkáních přímo podílel na sedmi gólech. Dogy si navíc mohly z Rakouska odvézt ještě výraznější náskok, řadu jejich střeleckých pokusů ale český brankář lapil.

O úspěchu úřadujícího chorvatského mistra rozhodl dvěma přesnými zásahy Bruno Petkovič, jenž vytvořil pro svůj tým velmi slibnou pozici do odvety. Góly bronzového medailisty z posledního světového šampionátu navíc znamenaly první porážku Řeků v letošní sezoně evropských pohárů. Tu přitom tým ze Soluně zahájil už ve druhém předkole této soutěže.

Forma z domácí soutěže očividně Fialky neprovázela v zápase s izraelským protějškem. Hned zkraje utkání totiž střelecký účet klání otevřel Nzola, jehož hlavu našel přesným centrem mladík Michael Kayode. Záhy mohla přijít odpověď, nicméně Anan Khalaili těsně minul prostor mezi třemi tyčemi.

Zanedlouho se už domácí přece jen radovali, a to po přesném zásahu Abdoulayeho Secka, k němuž se po rohovém kopu odrazil míč. Navíc ještě před odchodem do kabin dokázalo Maccabi zápas otočit díky trefě Gadiho Kindy.

Také po změně stran se víc za gólem tlačili hráči Haify. Frantzdy Pierrot mohl v 52. minutě zvýšit náskok, avšak v tutovce selhal a bránu Fiorentiny přestřelil. Zahozené šance litoval o chvíli později, když srovnal Lucas Beltrán, kterému asistoval střelec první branky Nzola. Netrvalo dlouho a Maccabi si vzalo vedení zpět do svých rukou.

Khalaili udělal šikovnou kličku obránci a na jeho následný pokus k levé tyči Pietro Terracciano nedosáhl. Radost celku z Izraele ovšem také netrvala dlouho, jednogólový rozdíl mezi týmy totiž vymazal Rolando Mandragora. V závěru ještě obdržel druhou žlutou kartu Show, čehož ke konci nastaveného času využil Barák.

Bruselský celek inkasoval po povedeném úvodu z dorážky Michyho Batshuayie, který se po standardní situaci nacházel ve správný čas na správném místě. V závěrečné desetiminutovce ještě stihl zvýšit Jayden Oosterwolde a po něm z penalty Dušan Tadič, každá střela na bránu tak pro Turky byla gólová.