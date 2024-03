Schick v nastavení zachránil Leverkusenu remízu na hřišti Karabachu, West Ham prohrál

Fotbalisté Leverkusenu byli v Ázerbájdžánu blízko první prohře v sezoně. S Karabachem v Baku prohrávali 0:2, nakonec však i díky gólu Patrika Schicka (28) z nastavení druhého poločasu remizovali 2:2. Český reprezentant se dostal na hřiště v 80. minutě a dal první gól v kalendářním roce 2024. Adam Hložek (21) odehrál necelou hodinu, Matěj Kovář (23) odchytal celý zápas. Dva čeští reprezentanti se představili také v sestavě West Hamu. Londýnský celek na hřišti Freiburgu neskóroval a v domácí odvetě bude stahovat jednobrankové manko. Za postupem do čtvrtfinále výhrou 4:0 vykročili fotbalisté AS Řím a Marseille.

Jako mávnutí kouzelným proutkem působilo angažování Danieleho De Rossiho, které okamžitě proměnilo tvář Vlků. V lize poskočili na pátou příčku a v Evropské lize postoupili přes Feyenoord, byť k tomu potřebovali až penaltový rozstřel. Brighton proklouzl do osmifinále přímo ze skupiny, kterou vyhrál i díky tomu, že mimo Britské ostrovy ani jednou neprohrál. V Premier League přitom venku neexceloval, o uplynulém víkendu padl na půdě Fulhamu 0:3.

Dobrá forma Římanů byla znát hned od úvodního hvizdu a už ve třetí minutě mohli domácí vést. Centrovaný míč Leonarda Spinazzoly našel hlavu Lukaka, jeho pokus ale vyškrábl nad břevno brankář Jason Steele. Gólová radost Vlků přišla následně ve 13. minutě, kdy Leandro Paredes vyslal do samostatného úniku Dybalu, který po obehrání Steeleho uklidil balon do odkryté sítě.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

První větší příležitost Brightonu měl ve 25. minutě Danny Welbeck, jeho hlavičku ale zastavil nohou Mile Svilar. Před odchodem do šaten využil chybného zpracování hostujícího obránce Lukaku a ranou na přední tyč zařídil Římu dvoubrankový náskok.

Stejně jako na začátku první půle měl i po zahájení druhého dějství Lukaku na hlavě gólovou šanci. Jeho hlavičku odraženou od země ovšem opět zneškodnil Steele. V 64. minutě zužitkoval přesný centr El Shaarawyho Gianluca Mancini, když ve vzduchu dokázal usměrnit míč ke vzdálenější tyči. O čtyři minuty později slavil čtvrtý gól domácích Bryan Cristante, když na přední tyč zakončil rybičkou a nedal Steelemu šanci.

Svěřenci Xabiho Alonsa sbírali úspěchy na všech frontách. V domácí soutěži je hřál už dvouciferný bodový náskok na Bayern a v Evropské lize vyhráli všech šest skupinových utkání. Mezi ně patřila i dvě vzájemná střetnutí s Karabachem, přičemž v tom hraném v Baku měli ke ztrátě velmi blízko, když až v 94. minutě rozhodl Victor Boniface.

První výraznou šanci diváci viděli až ve 25. minutě, kdy Kovář úspěšně zasáhl proti povedenému obstřelu Juninha. Po první příležitosti zůstal německý lídr jako opařený a chvíli nato ho od inkasované branky zachránila po střele Marka Jankoviče tyč. Ve 26. minutě už Karabach slavil. Yassine Benzia napřáhl v prostoru šestnáctky a tvrdou ranou pod břevno poslal domácí do vedení. Bezzubý Leverkusen pak inkasoval ještě ve druhé minutě poločasového nastavení, když Juninho v souboji jeden na jednoho přechytračil Kováře.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Bayer začal po změně stran s dobýváním brány Karabachu. Defenzivní blok domácích ale stál pevně jako skála. Snížení se hosté přiblížili v 64. minutě, kdy z hranice šestnáctky pálil po zemi k pravé tyči Edmond Tapsoba, Andrej Luňov ovšem bezpečně zasáhl.

O šest minut později využil nepřesné přihrávky celku z Ázerbájdžánu Wirtz a výstavním dloubáčkem stáhl náskok domácích o jednu branku. V 84. minutě podržel Leverkusen skvělým zákrokem Kovář, když zastavil samostatný únik Juninha. A pak přišla druhá minuta nastavení. Schick dravě vletěl do tečovaného centru a hlavičkou na zadní tyč srovnal na konečných 2:2.

Rangers vlétli do roku 2024 sérií 10 soutěžních výher, o uplynulém víkendu však klopýtli, když doma nestačili na Motherwell. Na trávníku přitom dominovali, jenže v síti skončila pouze penalta dlouholeté opory Jamese Taverniera. Kromě oddaných fanoušků The Gers museli skousnout pořádné zklamání i příznivci Orlů z Lisabonu, Benfica totiž v prestižním souboji s Portem schytala debakl 0:5.

The Light Blues vkročili na Estádio da Luz správnou nohou, když se už v sedmé minutě hlavou po centru Mohammeda Diomandeho prosadil Tom Lawrence, a hosté tak šli vcelku překvapivě do vedení. Srovnat stav mohl David Neres a po něm Arthur Cabral, ovšem Jack Butland se zaskvěl a obě střely dokázal chytit.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tým z Lisabonu dostal v nastavení jedinečnou možnost ke srovnání skóre po hře rukou Johna Souttara ve vápně. Nabídnutou příležitost beze zbytku využil Di María, a Portugalci tak srovnali krok s The Gers. Ti ovšem velmi rychle reagovali a díky Dujonu Sterlingovi si ponechali jednogólový náskok před ochodem do kabin.

Hosté mohli rozdíl ve skóre ještě navýšit, avšak se střelou Fabia Silvy z 61. minuty si dokázal poradit Anatolij Trubin. Orli využili vyšší střelecké aktivity v 67. minutě, když si centr Di Maríi srazil hlavou do vlastní sítě Goldson.

Pokud by měli hráči Freiburgu zvolit nejpovedenější zápas v letošní sezoně, pak by to byl určitě odvetný duel šestnáctifinále proti Lens. V něm prohrával německý celek po poločase 0:2 a nakonec dokázal postoupit v prodloužení. V osmifinále jej čekal starý známý soupeř ze skupinové fáze West Ham. Kladiváři už v letošním ročníku na bádenský tým dvakrát vyzráli, přičemž jim do karet hrála i forma z posledních dvou ligových klání, v nichž posbírali šest bodů.

První půlhodina hry byla ochuzena o gólové příležitosti a celkově aktivní ofenzivní snažení. Následně ale iniciativu převzal Freiburg, jenž zatlačil West Ham na obrannou polovinu. K první střele Freiburgu, která mířila mezi tři tyče, se dostal Lucas Höler. Nadějnou pozici však proměnil jen ve střelu doprostřed brány. Kladiváři po zbytek poločasu zůstali pasivní a čekali na možnost protiútoku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hned v úvodu druhého dějství mohl akrobatickým kopem otevřít gólový účet Roland Sallai. Slibnému projektilu se ale do cesty postavil Souček a ušetřil kus práce Lukaszovi Fabiaňskému. V 64. minutě zahrozil na druhé straně Jarrod Bowen. Angličanův obstřel ovšem konečky prstů vytěsnil Noah Atubolu. Německý brankář pak zastavil i střelu Jamese Warda-Prowse, která však gólové parametry neměla. V 81. minutě přišla tvrdá rána pro defenzivu Kladivářů. Gregoritsch stál na konci pohledné kombinace domácích a po přihrávce Sallaie dopravil míč do odkryté brány.

Olympique se začal pod novým trenérem Jeanem-Louisem Gassetem herně zvedat, což vedlo ke třem výhrám v řadě a také postupu přes Šachtar. Zlepšení přišlo především v ofenzivní části hry, jelikož Marseille během zmíněných tří klání nastřílela 12 gólů. Tentokrát ji ovšem čekala těžká zkouška v podání Villarrealu, který vedl bývalý lodivod právě francouzského celku Marcelino, jehož kvůli opatrnému fotbalu vyštvali z klubu vlastní fanoušci.

Jeho bývalý klub začal lépe. Už od úvodu zápasu byli domácí aktivnější, což přineslo ovoce ve 23. minutě. Jonathan Clauss nadýchaným centrem našel v pokutovém území osamoceného Veretouta, jenž hlavičkou skóroval. O chvíli později přišla další branka Olympioniků. Při snaze odkopnout míč si jej totiž srazil do vlastní brány obránce Mosquera.

Hodnocení hráčů. Livesport

Další šanci na zvýšení vedení měl Iliman Ndiaye, když pláchnul svému strážci a zpoza šestnáctky nebezpečně vypálil. V bráně se ovšem tentokrát předvedl Pepe Reina. Před změnou stran zavinil nešťastník Mosquera pokutový kop, který proměnil Pierre-Emerick Aubameyang.

Ani ve druhém dějství útočné choutky domácích neutuchaly. Aubameyang totiž z nepříliš příznivého úhlu parádně přeloboval brankáře, čímž zapsal druhou branku v zápase. Nepovedené představení hostů podtrhl v 62. minutě Alberto Moreno, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Další příležitost poté mohl proměnit Ismaila Sarr, nicméně z bezprostřední blízkosti nezakončil ideálně.