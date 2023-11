Dinamo přemohlo Astanu, Slovan Bratislava se na výhru nad faerským trpaslíkem nadřel

Fotbalisté Dinama Záhřeb v Evropské konferenční lize zvítězili na hřišti Astany 2:0 a přiblížili se postupu ze skupiny C, jejímž jistým vítězem byla už po čtyřech kolech Viktoria Plzeň. Slovan Bratislava s Jaromírem Zmrhalem (30) v základní sestavě zvítězil na hřišti Klaksvíku 2:1 a zajistil si postup do jarní části. Záložník Roman Macek (26) nastoupil v dresu Lugana na hřišti Bodö/Glimt v 63. minutě a účastnil se porážky 2:5. Antonín Barák (28) strávil při výhře Fiorentiny 2:1 nad Genkem ve hře necelou hodinu.

Dinamo Záhřeb zvítězilo v pátém kole skupiny C Konferenční ligy na půdě Astany 2:0. S hosty to přitom nevypadalo dobře, neboť již v úvodní čtvrthodině museli čelit pokutovému kopu, který ale neproměnil Dembo Darboe. Gambijský forvard, jenž do kazašského celku zamířil na půlroční hostování ze Spojených arabských emirátů, stihl navíc v průběhu duelu zahodit několik dalších nadějných příležitostí.

Po změně stran ukončil třízápasové gólové sucho záhřebského týmu kmenový hráč Bayernu Mnichov Gabriel Vidovič a po třech porážkách v řadě pomohl vrátit chorvatský celek do souboje o druhou postupovou příčku.

Mackovo Lugano po vysoké prohře v Norsku přišlo o možnost postupu ze skupiny D, postupujícími se stali Club Bruggy a Bodö/Glimt.

Bratislavský Slovan od 17. minuty prohrával po trefě Madse Mikkelsena, ale už o sedm minut později srovnal Juraj Kucka. A 36letý slovenský matador byl i tím, kdo v 62. minutě vstřelil vítězný gól Belasých. Svěřenci Vladimíra Weisse staršího v posledním zápase skupiny vyzvou Olimpiji Lublaň. V případě, že zvítězí a Lille neporazí doma Klaksvík, stane se slovenský mistr vítězem skupiny.

Aston Villa neboduje nejen na domácí scéně, ale také na té evropské. Ve čtvrtek večer si tak zajistila postup do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy, když ve Villa Parku porazila Legii Varšava 2:1. Svěřenci Unaie Emeryho si tak připsali čtvrté vítězství na vlastním stadionu v Evropě za sebou.

Benjamin Nygren vstřelil za 29 minut hattrick a dovedl Nordsjaelland k památnému vítězství 6:1 nad Fenerbahce. Domácí Dánové se tak poprvé v historii ocitli na pokraji postupu ze skupinové fáze do vyřazovací.

Loňský finalista EKL Fiorentina si opět zajistil účast ve vyřazovací fázi poté, co na Stadio Artemio Franchi zvítězil ve skupině F nad Genkem 2:1 a odsoudil hosty k první porážce ve skupině. Český záložník Barák strávil ve hře 59 minut před tím, než byl vystřídán.

Lille dosáhlo 11 zápasů bez porážky napříč všemi soutěžemi a vítězstvím 2:0 nad NK Olimpija Lublaň na stadionu Stožice si zajistilo postup do jarní fáze evropských pohárů.

Chybou Kevina Trappa ve druhém poločase získal PAOK Soluň důležité tři body za výrhu 2:1 na půdě Eintrachtu Frankfurt a upevnil si první místo ve skupině G, přičemž německý klub utrpěl teprve druhou domácí porážku od poloviny února tohoto roku.

Ludogorec Razgrad vybojoval na stadionu Antona Malatinského vítězství 2:1 nad Spartakem Trnava, když se v nastaveném čase trefil střídající Matías Tissera.

