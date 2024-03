Los Konferenční ligy: Plzeň o semifinále zabojuje proti Fiorentině, Aston Villa se utká s Lille

Plzeňská radost z postupu do čtvrtfinále EKL.

Viktoria Plzeň se ve svém historicky prvním čtvrtfinále evropské soutěže utká s italskou Fiorentinou. Poslední český zástupce v Evropě začne dvojzápas o postup do semifinále a důležité body do klubového koeficientu doma. Los ve švýcarském Nyonu také rozhodl o dalších dvojicích čtvrtfinálové fáze Evropské konferenční ligy. Zřejmě největší favorit soutěže Aston Villa, se utká s francouzským Lille.

Čtvrtfinálové dvojice

Plzeň letos v Evropě ohromuje. Klíčovou přísadou jejího úspěchu je solidní defenziva. To ostatně Viktoriáni ukázali i v osmifinále – se švýcarským Servette, které bojuje o titul mistra domácí ligy, neinkasovali ze hry ani jednou. Po bezbrankových remízách tak musely rozhodnout penalty. Při nich se dvěma úspěšnými zákroky předvedl brankář Martin Jedlička, jenž o práci určitě nebude mít nouzi ani ve čtvrtfinále.

V něm na západočeský celek čeká Fiorentina, kterou dotáhl do čtvrtfinále soutěže navrátilec do reprezentačního dresu Antonín Barák, jenž gólem nejprve rozhodl o výhře 5:4 na půdě Maccabi Haifa a v odvetě trefou Fialkám zajistil remízu 1:1.

Aston Villa stejně jako Plzeň ovládla svou skupinu, úvodní dvojzápas play off tak vynechala. V osmifinále na ní potom číhal nizozemský Ajax. Svěřenci Unaie Emeryho s ním sice nejprve remizovali 0:0, v domácí odvetě už ale neměli žádné slitování a přehráli ho rozdílem třídy 4:0.

Angličané se o místo v semifinále utkají s Lille. To jako první tým skupiny A vkročilo rovnou do osmifinále. V něm naplnilo roli papírového favorita, když vyřadilo rakouský Sturm Graz v brance s Vítězslavem Jarošem. Dogám se to podařilo po výsledcích 3:0 a 1:1.

Fenerbahce se představilo v osmifinále ve dvojzápase proti belgickému celku Royale Union SG. Hned v prvním utkání si vypracovalo náskok 3:0, který si udrželo. Ve čtvrtfinále se tak může jeden z tureckých velikánů těšit na Olympiakos, který je jediným čtvrtfinalistou soutěže, jenž ve vyřazovací části musel odehrát o dvojzápas navíc, protože skončil ve skupinové fázi na druhém místě.

Řekové se na úvod play off radovali z postupu po dvou těsných výhrách 1:0 nad Ferencvárosem. V osmifinále pak předvedli neuvěřitelný obrat. Úvodní utkání s Maccabi Tel Aviv prohráli doma 1:4 a zdálo se, že je hotovo. V odvetě ale bývalý zaměstnavatel Tomáše Vaclíka truimfoval 6:1 a postup přece jen vyválčil.

Ve čtvrtfinále na sebe narazí také druhý řecký vyslanec PAOK a Club Brugge, který se v osmifinále vytáhl na norské Molde. To sice ovládlo úvodní střetnutí 2:1, v Belgii ale selhalo a po výsledku 0:3 se se soutěží rozloučilo. PAOK musel proto, aby se kvalifikoval do další fáze, předvést obrat.

Tým ze Soluně nejprve padl 0:2 s Dinamem Záhřeb, Chorvaté ale po porážce od Sparty v předkole Evropské ligy znovu selhali ve druhém utkání. PAOK jim nasázel pět branek, jen jednu obdržel, a uzmul si tak postup pro sebe.

Semifinálové dvojice

Viktoria Plzeň – Fiorentina / Club Brugge – PAOK

Olympiakos – Fenerbahce / Aston Villa – Lille

K úvodním čtvrtfinálovým duelům nastoupí týmy ve čtvrtek 11. dubna. V odvetných zápasech se pak představí ve čtvrtek 18. dubna. První utkání semifinálové fáze jsou naplánovaná na čtvrtek 2. května, na odvety se diváci mohou těšit o týden později, tedy 9. května.

Finálové střetnutí se odehraje 29. května v řecké OPAP Areně. Na stadionu s kapacitou 32 a půl tisíce míst nastupuje k domácím zápasům athénské AEK.