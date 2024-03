Proti Servette to byl můj největší dvojzápas kariéry, prohlásil Jedlička po postupu v EKL

Brankář Martin Jedlička (26) označil vítěznou odvetu osmifinále Evropské konferenční ligy proti Servette Ženeva za největší zážitek v kariéře. Zkušený gólman několika zákroky v základní hrací době a dvěma chycenými pokutovými kopy pomohl fotbalistům Plzně k výhře v rozhodujícím penaltovém rozstřelu a k historickému postupu do čtvrtfinále pohárů. Jedlička novinářům řekl, že je rád, že navazuje na výkony nedávné brankářské jedničky Viktorie Jindřicha Staňka, který v zimní přestávce přestoupil do Slavie.

"Zažil jsem narození dcery, to je něco víc. Ale fotbalově je to určitě životní večer. Proti Servette to byl můj největší dvojzápas kariéry. Chytal jsem Evropskou ligu za Dunajskou Stredu, ale to byla předkola. Jsem rád, že jsem si sem přenesl pohodu z ligu a jedu dál," řekl Jedlička.

Po bezbrankové domácí odvetě proti Servette v rozhodující penaltovém rozstřelu inkasoval ze čtyř pokusů jen jednou. V první a třetí sérii soupeřova střelce vychytal, ve čtvrté pak Keigo Cunemoto minul. "Před penaltami jsem byl uzavřený v takové své bublině a soustředil jsem se na to, abych pomohl týmu. To se povedlo a jsem za to rád," prohlásil Jedlička.

Chycená penalta po dlouhé době

Zaujal především v úvodní sérii, kdy oproti zvyklostem brankářů neriskoval stranu a zůstal stát uprostřed, kam Miroslav Stevanovič následně opravdu zamířil. "Hráč nekoukal do strany, koukal na střed, tak jsem zůstal. Naštěstí to kopnul doprostřed," řekl s úsměvem Jedlička.

"Hráči někam koukají, když pokládají balon. Různě si to krokují. Měl jsem dnes štěstí. Ale to štěstí mi jde naproti, protože tomu dávám maximum. Vrací se mi to a jsem za to rád," prohlásil Jedlička.

Statistiky plzeňského gólmana. Opta by Stats Perform

Za penaltového specialistu se nepovažuje. "Na Slovensku jsem chytil tři za sebou, ale to je třeba čtyři roky nazpátek. Od té doby jsem tak 20 penalt nechytil. Takže mám asi zase vybráno," vtipkoval Jedlička.

Blýskl se i v 89. minutě, kdy téměř zázračně z brankové čáry vytáhl hlavičku Alexise Antunese. "Ruka prostě vystřelila, chytil jsem to a pomohl tím týmu," konstatoval Jedlička. "V první půli tam byla jedna dobrá střela, která vylétla k tyči. Tím jsem se chytil. Cítím se teď dobře," podotkl Jedlička, který pošesté z posledních sedmi soutěžních zápasů v základní hrací době neinkasoval.

Poděkování Bohemians

V zimě se po odchodu reprezentačního brankáře Staňka vrátil do Plzně z hostování v Bohemians 1905. "Samozřejmě když tady chytá dobře čtyři roky a vystřelí ho to odsud do reprezentace, je těžké sem přijít a potvrdit výkony, které nasadil. Ale věřil jsem, že když budu stoprocentně makat, tak se mi to vrátí," uvedl Jedlička.

Do Plzně poprvé přišel předloni v létě po angažmá v Dunajské Stredě, ale na svou šanci si musel počkat a hostoval v Bohemians 1905. "Kdyby nebylo Bohemky, teď tu nestojím. To si můžeme říct na rovinu. Bohemka mi strašně moc pomohla. Trochu jsem se obouchal v lize, potřeboval jsem si srovnat hlavu," řekl Jedlička.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Je to krásné, když slavíte s vyprodanou Doosan Arenou postup. Když jsem tady seděl na lavičce, snil jsem si o tom, že bych tady jednou chytal. Teď se to děje. Je to super, užívám si to a chci v tom pokračovat. Jsem na začátku nějaké cesty," doplnil bývalý brankář české reprezentace do 21 let.