Akrobat Aubameyang vystřihl hattrick a Marseille ovládla strhující přestřelku s Ajaxem

Marseille porazila v pátém kole skupiny B Evropské ligy na domácí půdě Ajax 4:3. Strhující bitva na Stade Vélodrome nabídla divákům čtyři přesné zásahy už v první půli, když dvakrát bleskově negoval náskok domácích Brian Brobbey (21). Rozuzlení tohoto spektáklu ale přišlo až po změně stran, kdy po akrobatickém zásahu nůžkami Pierra-Emericka Aubameyanga (34) dokázal v 80. minutě potřetí srovnat Chuba Akpom (28). Gabonský útočník ovšem v nastavení z druhé proměněné penalty rozhodl o triumfu Olympioniků. Nizozemský celek bude v posledním kole bojovat o Konferenční ligu, naopak Francouzi si to rozdají s Brightonem o skupinové prvenství.

Marseille a Ajax uhrály v prvním kole letošního ročníku Evropské ligy strhující remízu 3:3, od té doby ale oba kluby měnily trenéry. Francouzi den před začátkem skupinové fáze odvolali Marcelina a o týden později jmenovali Gennara Gattusa, z jehož působení měli fanoušci smíšené pocity. V domácí Ligue 1 se Les Olympiens poměrně trápili, naopak ve skupině B byli na první příčce. To nizozemský celek se po historicky nejhorším vstupu do sezony mírně zvedl a pod Johnem van 't Schipem z posledních pěti soutěžních duelů prohrál jen jednou. V tabulce však byl stále poslední.

Hosté z Amsterdamu měli s aktivním vstupem francouzského celku do utkání velké problémy, což náramně dokumentovala již devátá minuta hry, kdy rozběhnutého Ismailu Sarra nedovoleně zastavil ve vlastním vápně Jorrel Hato. Nařízenou penaltu suverénně proměnil Aubameyang, a ranou do protipohybu tak poslal Olympique do vedení. To ovšem vydrželo domácím pouhou minutu, jelikož se po hezké narážečce objevil před Pauem Lópezem zcela sám Brobbey, který uklidil balon přesně k levé tyči. Marseille si vzala vedení zpět ve 26. minutě, kdy se hlavou po rohovém kopu prosadil Chancel Mbemba. Znovu však přišla blesková odpověď z kopačky Brobbeyho, jenž po druhé asistenci Stevena Berghuise opět utišil hlasité fanoušky Olympioniků.

Nejkrásnější moment duelu přišel tři minuty po pauze, kdy centr Amineho Harita nůžkami poslal do sítě Aubameyang a potřetí v zápase poslal francouzské mužstvo do vedení. Raketová reakce nizozemského celku tentokrát nepřišla, naopak po hodině hry dostal Ajax další ránu. Berghuis se totiž po nevybíravém faulu musel pakovat do sprch, což hlavnímu sudímu posvětil VAR. I přes početní nevýhodu ale de Godenzonen nesložili zbraně a v 80. minutě se jim podařilo potřetí srovnat krok. Do centru z pravé strany se položil Akpom a krátce po svém příchodu na trávník hlavou rozvlnil síť. Poslední slovo si však vzal v nastavení opět Aubameyang a druhou proměněnou penaltou v zápase se postaral o rozhodnutí.

Marseille tak domácí utkání zvládla a vítězství si zajistila účast v play off. Poslední kolo skupinové fáze je na programu 14. prosince. Francouzi se utkají s Brightonem, Ajax změří ve stejný den síly s AEK.